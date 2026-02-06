Slušaj vest

Vasilije Gačević (25), osumnjičeni za svirepo ubistvo MMA borca i reprezentativca Srbije Stefana Savića, uhapšen je u Španiji nakon skoro dve godine bekstva, a kako se sada saznaje, u tom periodu je potpuno promenio lični opis i mesecima se krio u turističkom apartmanu u Gotskoj četvrti u Barseloni, u samom centru katalonske prestonice.

Pored njega, osumnjičeni za ovaj zločin je i Marko Daničić, koji se i dalje nalazi u bekstvu.

Vasilije Gačević i Marko Daničić Foto: MUP Srbije

Prema pisanju španskih medija, Gačević je poznat pod nadimkom Kabeza, a vodio je izuzetno povučen život, gotovo potpuno izolovan od spoljnog sveta, kako bi izbegao otkrivanje. Retko je izlazio iz stana, a hranu je uglavnom naručivao, što je dodatno otežavalo policiji da ga locira.

- Gačević je mesecima boravio u apartmanu i gotovo da nije napuštao stan. Međutim, već nekoliko dana pre hapšenja bio je pod nadzorom, a šprelomni trenutak dogodio se kada su policajci primetili krupnog muškarca kako izlazi iz zgrade noseći kutije za picu - navode španski mediji.

U trenutku kada je shvatio da je pod prismotrom, Gačević je, prema istim izvorima, bacio kutije i pokušao da pobegne.Španska policija je odmah krenula za njim naočigled mnogih prolaznika i turista. Ipak, posle kraće potere, policija ga je sustigla, savladala i uhapsila.

Pokušao da obmane policiju

Iako je u međuvremenu značajno promenio lični opis, pustio kosu i pokušao da se fizički razlikuje od fotografija sa poternica, policijski službenici su ubrzo potvrdili njegov identitet. Tako se ispostavilo da je reč o jednom od najtraženijih srpskih begunaca, za kojim je bila raspisana Interpolova crvena poternica.

- Dve godine je uspevao da izmiče pravdi. Promena izgleda bila je deo plana da obmane policiju i izbegne hapšenje - navodi izvor blizak istrazi.

Podsetimo, Gačević je lociran putem presretnutih telefonskih poziva, kada je danima bio pod budnim okom španskih istražitelja. Kako je Kurir ranije pisao, odale su ga SIM kartice i telefoni koje je koristio.

- Moguće je da se Gačević posle dve godine bekstva opustio i da je ostvario kontakt sa bliskim osobama. Upravo ta greška ga je koštala slobode - objašnjava izvor.

Uznemirujući snimak ubistva MMA borca:

Snimak zverskog ubistva MMA borca Stefana Savića na Dorćolu Izvor: Nadzorna kamera

Podsetimo, Gačević se sumnjiči da je u noći između 24. i 25. februara 2024. godine, zajedno sa saučesnikom Markom Dančićem, na ulici na Dorćolu u Beogradu brutalno napao Stefana Savića. Prema navodima iz istrage, Savić je zadobio čak 19 ubodnih rana nožem, usled kojih je preminuo na licu mesta.

U trenutku napada, Saviću je u pomoć pritekao Stefan Marković, mladić koji se slučajno zatekao u blizini i pokušao da spreči krvavi obračun. Međutim, Gačević je tada nožem nasrnuo i na njega, nanevši mu teške telesne povrede, nakon čega su napadači pobegli.

Foto: Printscreen

Zločin je tada potresao celu Srbiju, a naročito sportiste, s obzirom na to da je Stefan Savić važio za jednog od najperspektivnijih MMA boraca, kao i člana reprezentacije Srbije.