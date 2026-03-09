Slušaj vest

Pre skoro pet meseci dogodila se saobraćajna nesreća zbog koje je plakala cela Srbija. Tragedija koja se tog dana dogodila u Sremskoj Mitrovici, saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubile 3 osobe, a više od 50 povređeno, još uvek je nerazjašnjena.

Dok sud i policija i dalje intenzivno rade na rasvetljavanju slučaja, porodice nastradalih ne mogu da prežale i da se pomire sa tim da njihovih najmilijih više nema. Među poginulim radnicima je i Vidoje Ž., a njegov sin Petko Ž. je tim povodom govorio za medije.

Petko je ispričao da je vozač autobusa smrti D. K. (71) pušten iz pritvora i da se sada nalazi u kućnom pritvoru.

- Vozač autobusa smrti je nedavno pušten iz pritvora i ima nanogicu. Meni je jasno da mojoj majci, mlađoj sesti i meni našeg člana porodice ništa neće vratiti, ali mu bar dugujemo pravdu. Otišao je na posao sa kog se nikada nije vratio kući - kaže sin poginulog čoveka.

Sin nastradalog Vidoja kaže i da je podneo privatnu tužbu protiv vozača autobusa, kao i protiv firme u čijem je vlasništvu autobus.

Petko je ispričao da je nakon očeve smrti preuzeo brigu o mlađoj sestri i bolesnoj majci, kao i da na sve načine pokušava da obezbedi porodicu da se što manje oseti gubitak Vidoja Ž.

- Život mi se promenio iz korena od momenta kada su nam javili da je tata mrtav. On je, kako sam vam ranije i rekao, malo pre smrti došao iz Nemačke gde je radio kako bi obezbedio porodicu. Ceo svoj život posvetio je tome da se mi ne mučimo jer se on od detinjstva mučio. Izbegao je iz Bosne, bio u ratu, svašta ružno mu se dogodilo. Ovde je sve počeo od nule, napravio je porodicu i samo gledao kako da joj doprinese - priča sagovornik.

- Nakon nesreće promenio mi se pogled na svet. Shvatio sam da sam ja sada glava porodice i da moram da budem jak zbog majke koja je izuzetno bolesna i zbog sestre koja je još mala, ona je 8. razred. Mama ne radi, ona se bavi kućom i koliko može stokom, a swstra joj pomaže koliko može i ide u školu. One su sve ovo podnele još teže od mene. Mislim da se svi trudimo da krijemo svoju tugu. Tek sada kada ga nema, vidim kolika je bila tatina odgovornost i koliko nam je njegovo postajanje značilo za život. Mnogo nedostaje, u svakom danu fali njegovo prisustvo - ispričao je Petko i dodao:

- Vreme prolazi, ali bol se ne smanjuje, samo je sve veća praznina. Nedostaje nam svakog dana sve više i više, kako vreme prolazi samo je jasnije da se moj otac zaista nikada neće vratiti kući sa posla na koji je tog dana otišao. Često mi dolazi u snove, sedimo i pričamo. Kao da je ostalo nešto nedorečeno, daje mi savete i govori da budem jak.

"Ne mogu da se pomirim"

On je istakao i da ga najviše boli činjenica da je njegov otac bio zdrav, da je otišao na posao i da se nije sa njim pozdravio kako treba.

- Znate šta, kada je neko bolestan, čovek ima vremena da se oprosti od njega. Moj otac je bio zdrav. Izašao je iz kuće kao i svakog drugog dana, ništa nije slutilo na to da se neće vratiti kući. Ne mogu da se pomirim sa činjenicom da je tako stradao. Otišao je živ i zdrav, vratili su nam ga u kovčegu. Nestao je u trenutku, kako to da prihvatim?! Svake nedelje idemo na groblje. Najteže nam padaju praznici jer smo tada bili svi zajedno - ispričao je sagovornik.

Podsećamo, vozaču autobusa je u oktobru 2025. godine određen pritvor do 30 dana, zbog opasnosti od uticaja na svedoke, ali i mogućnosti da bi mogao ponoviti krivično delo. Nakon saslušanja u tužilaštvu i pred dežurnim sudijom, branio se ćutanjem. Pritvor mu je kasnije ukinut, a izrečena mu je mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor.

Autobus sleteo u kanal

Do nesreće je došlo u petak, 17. oktobra 2025, oko 14.45 časova, kada je autobus prevoznika „Sirmijum bus“, koji je prevozio radnike fabrike „Healthcare Europe“, sleteo sa puta i prevrnuo se u kanal. Na licu mesta stradale su tri osobe, dok je više desetina putnika povređeno.

Jedna žena je zbog teških telesnih povreda hitno prebačena iz Opšte bolnice Sremska Mitrovica u Beograd, dok su ostali povređeni zbrinuti u mitrovačkoj bolnici i, prema tada dostupnim informacijama, nisu bili životno ugroženi.

Nakon tragedije, Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo je vanredni nadzor u preduzeću „Sirmijum bus“, tokom kojeg je otkriveno 67 prekršaja, za koje su predviđene novčane kazne u ukupnom iznosu od 2.237.500 dinara. Najavljeno je i pokretanje prekršajnih postupaka protiv pravnog i odgovornog lica, dok je u prethodne tri godine u istom preduzeću tokom kontrola utvrđen veći broj dodatnih nepravilnosti.

Povodom ove tragedije, Grad Sremska Mitrovica proglasio je ponedeljak, 20. oktobar 2025. godine, Danom žalosti.