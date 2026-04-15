Danas je u Titelu izbio požar u kom su dve osobe nastradale.

Prema nezvaničnim saznanjima, požar se dogodio u prepodnevnim satima u jednom porodičnom domaćinstvu, a stariji muškarac i žena su se ugušili u dimu.

Navodno je reč o bolesnim i slabo pokretnim osobama, koje su živele u kući koju je vatra progutala munjevitom brzinom.

Uzrok požara u kući još uvek nije poznat.

Policija, Hitna pomoć i vatrogasne ekipe nalaze se na licu mesta gde saniraju vatrenu stihiju, kako ne bi došlo do još većih poslednica, a uviđaj je još uvek u toku.

Kurir.rs/Blic

