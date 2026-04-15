U selu Titel izbio požar u kojem su poginule dve osobe, stariji muškarac i žena.
TRAGEDIJA U TITELU! Baka i deka nastradali u požaru u kući!
Prema nezvaničnim saznanjima, požar se dogodio u prepodnevnim satima u jednom porodičnom domaćinstvu, a stariji muškarac i žena su se ugušili u dimu.
Navodno je reč o bolesnim i slabo pokretnim osobama, koje su živele u kući koju je vatra progutala munjevitom brzinom.
Uzrok požara u kući još uvek nije poznat.
Policija, Hitna pomoć i vatrogasne ekipe nalaze se na licu mesta gde saniraju vatrenu stihiju, kako ne bi došlo do još većih poslednica, a uviđaj je još uvek u toku.
Kurir.rs/Blic
