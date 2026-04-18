U Mirijevu je došlo do pucnjave u sportskoj kladionici kada je muškarac posle svađe upucao radnika u nogu, koji je hitno prebačen u Urgentni centar, a napadač je ubrzo uhapšen
UHAPŠEN NAPADAČ IZ MIRIJЕVA! Posle svađe upucao radnika kladionice: Ranjenik hitno prebačen u Urgentni centar
Policija je uhapsila muškarca koji je danas oko 18 sati upucao radnika sportske kladionice u Mirijevu, prema nezvaničnim informacijama.
Sukobu je navodno prethodila kraća svađa nakon čega je napadač, star oko 40 godina, potegao pištolj.
Radnik je pogođen u nogu i hitno je prebačen u Urgentni centar.
Kurir.rs/Telegraf
