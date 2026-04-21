Slušaj vest

Muškarcu A. S. (37), koji je uhapšen 14. marta zbog sumnje da je u beogradskom naselju Kanarevo brdo zverski pretukao svoju suprugu D. S. (34), produžen je pritvor, a slučaj je iz Drugog osnovnog prešao u Više javno tužilaštvo u Beogradu, što znači da se osumnjičeni sada tereti za teže kirivično delo.

Oštećena D. S., otkrila je nove detalje o istrazi koja se vodi protiv njenog supruga, od kojeg je godinama trpela nasilje.

- Istragu je preuzelo Više javno tužilaštvo. Rekli su mi da će mu se suditi za teže krivično delo. On ima kriminalnu istoriju vezano za smrt njegovog oca, ali zaista ne znam da li će se ponovo otvoriti ta tema. Ono što znam je da se protiv njega vodi postupak za pokušaj ubistva, na osnovu prebijanja mene, i nasilje u porodici nad sinom - objašnjava pretučena žena za Kurir i dodaje:

Foto: Privatna arhiva

- Razgovarala sam sa tužiteljkom koja je preuzela slučaj i zaista joj verujem da će dati sve od sebe da A. S. dobije kaznu koju zaslužuje. Rekla mi je da u svojoj karijeri nije imala teži slučaj. Mnogo mi znači to što mu je produžen pritvor na još mesec dana, jer znam da smo bezbedni dok je on iza rešetaka.

Žrtva jezivog nasilja, kako kaže, trudi se da život dovede u normalu i da živi bez straha.

- Promenila sam posao. Sada radim u restoranu u jednom tržnom centru. Deca su nastavila da redovno idu u školu. Svi idemo kod psihologa i trudimo se da kao porodica što zdraviji izađemo iz svega. Dosta ljudi mi je pružilo ruku i pomoglo. Rođak mi je predložio da me zastupa njegov advokat, jer nisam imala sredstava da angažujem svog. Škola je veoma otvorena da pomogne deci. Ali, mislim da su mi najveću pomoć ukazali mediji i nadam se da će i druge žene koje trpe nasilje progovoriti, preporučujem svakoj da sa svojom pričom izađe u javnost.

Uznemirujuće

Podsetimo, D. S., žena koja je pretrpela jezivo nasilje pre mesec dana u Rakovici u Beogradu, otvorila je dušu i za Kurir otkrila sve detalje o maltretiranju od strane muža, uhapšenog A. S.

Kako se sumnja, on je napao svoju suprugu nasred ulice na Kanarevom brdu, tukao je i šutirao, a ona nam je tada otkrila da je A. S. u trenutku napada na nju imao izrečenu hitnu meru zabrane prilaska zbog ranijeg nasilja nad njom. Naša sagovornica kaže i da su A. S. i ona neko vreme rastavljeni, ali da od njega ne može da živi normalnim životom.

- Ranije smo živeli u jednom manjem mestu i tamo je, takođe, pravio probleme, ali otkad smo se preselili u Beograd postalo je gore. Letos sam ga prijavila prvi put za nasilje u porodici i dobio je zabranu prilaska, koju je sada prekršio - počinje svoju priču D. S. i dodaje:

1/7 Vidi galeriju D. S. Foto: Privatna arhiva

- On je i ranije pretio i tukao me. Pravio mi je probleme na poslovima, gde sam dobijala otkaze zbog njegovih ispada. Bavim se ugostiteljstvom, ali sam često menjala poslove, pogotovo u Beogradu. Kolege i koleginice ga se plaše, tresle su se od scena koje je pravio, a menadžeri mi kažu da im je žao, ali jednostavno nakon određenog vremena više ne mogu da mi pomažu, štite me, pravdaju nedolaske i neispunjene poslovne obaveze. Vlasniku lokala u kom trenutno radim pretio je da će baciti bombu i da će nas sve ubiti.

D.S. se prisetila nemilog događaja koji se dogodio u subotu usred bela dana, na javnom mestu.

- Nakon više pokušaja da se razvedem od njega, razgovora za Centrom za socijalni rad i policijom, on se iselio iz doma u kom sada živim sa decom. Preselio se kod neke druge žene, zajedno su od Nove godine, što sam kasnije saznala od nje. Tog dana nekoliko puta me je zvao telefonom. Jednom sam se javila, pričao je: "Šta misliš ko si ti da mi oduzmeš decu i razvedeš se od mene? Nikada se nećemo razvesti, bićeš mi žena dokle god si živa!". Oko 15.30 sati pozvonio nam je na vrata stana, bila sam tu sa decom. Počeo je da viče, da preti, krenuo je na mene - prepričala je dramu D.S., pa nastavila:

- Zamolila sma ga samo da ne pravi probleme pred decom. Predložila sam da me sačeka u restoranu koji je u zgradi pored, jer sam se osećala sigurnije među ljudima. Do sada je bio izuzetno pristojan, čak i brižan, u javnosti. Nakon kraće svađe, ustala sam i krenula ka izlazu. Međutim, on me je gurnuo niz stepenice i nasred ulice krenuo da me udara pesnicama u glavu.

1/2 Vidi galeriju Izveštaj lekara D. S. nakon što ju je muž zverski pretukao Foto: Privatna arhiva

Žrtva jezivog nasilja kaže da je dobila 30 udaraca po glavi.

- Od udaraca sam pala na pod, a onda je krenuo da me šutira. Na licu mesta su se našli dvojica muškaraca koji su me odbranili. Ljudi su me nekako podigli sa poda, a on je tada krenuo da se vraća ka meni. Imala sam dosta povreda i sve mi je bilo mutno pred očima, ali sam nekako uletela u obližnju apoteku. Radnica mi je prišla i krenula da mi pomogne u saniranju povreda. Ona je cela bila isprskana mojom krvlju.

Pretučena žena dalje kaže da je ubrzo došla Hitna pomoć, kao i policija.