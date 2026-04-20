Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je danas, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen osumnjičeni D. G. zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje sumnje da su udruženju građana "Institut za društveni razvoj", u kojem je osumnjičeni D. G. odgovorno lice - zastupnik, dodeljena sredstva od Grada Novog Sada za realizaciju sedam projekata u ukupnom iznosu od 3.800.000 dinara.

- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima koje se nikada nisu odigrale - naveli su iz tužilaštva.

Na taj način je Gradu Novom Sadu naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 3.800.000,00 dinara.