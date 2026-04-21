Iako je vođa ove kriminalne grupe Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, koji se nalazi u Nemačkoj gde služi kaznu od 12 godina zatvora, klan je, prema navodima, nastavio sa kriminalnim aktivnostima i organizovanjem "prljavih poslova".

O ovoj temi, za "Puls Srbije", govorili su Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs i Božidar Spasić, stručnjak za bezbednost.

- Vračarski klan, naravno, nije preuzeo primat na ulicama Beograda, jer bilo kakva naznaka da određena grupa, a posebno kriminalna, može da počne da uspostavlja kontrolu na ulicama, veoma je opasna i pogubna za celo društvo. Može se reći da su pripadnici ove grupe poslednjih meseci pod pojačanim udarom državnih organa Republike Srbije, pri čemu je veći broj njih priveden, a pronađen je i značajan arsenal oružja - rekao je Radulović.

"Očigledno su bili spremni za planirane likvidacije"

Kako je Radulović naveo, tokom policijskih akcija pronađeni su predmeti koji ukazuju na moguće planiranje teških krivičnih dela, dok se istovremeno nastavlja privođenje i razbijanje struktura ove kriminalne grupe.

- Među zaplenjenim predmetima nalazila su se i snajperska puška, kao i maske, što ukazuje da je grupa očigledno bila spremna za planirane likvidacije. Sama činjenica da je pronađen snajper sugeriše da su potencijalne mete mogli biti ljudi koji imaju obezbeđenje, odnosno osobe od većeg značaja, bilo u kriminalnom miljeu ili drugim strukturama, što dodatno zabrinjava. Kada je reč o njihovom uticaju i tzv. "primatu", treba podsetiti da je tokom godine više puta dolazilo do hapšenja članova ove grupe - objasnio je.

U kriminalnom miljeu regiona došlo je do raslojavanja i međusobnih sukoba, uz sumnje da su pojedine strukture imale kontakte i sa pripadnicima državnih službi, što dodatno komplikuje sliku organizovanog kriminala, izjavio je Spasić.

- Naravno da je u velikoj meri razbijena ta tzv. tanka linija koja je postojala između škaljarskog i kavačkog klana. Bilo je slučajeva da su jedni druge izdavali, prelazili iz jedne u drugu grupu i međusobno se špijunirali. Međutim, ono što je policija u međuvremenu utvrdila jeste da je deo tih kriminalnih struktura imao veze i sa određenim državnim institucijama i službama - poput pojedinih pripadnika granične policije, policajaca koji su se bavili borbom protiv narkotika, kao i carinskih službi, naročito u Crnoj Gori.

- U Srbiji je, kako se ocenjuje, značajan deo tih veza presečen kroz policijske akcije i hapšenja većih kriminalnih grupa. Zato se može reći da u Beogradu trenutno ne postoji jedinstvena "vlast klanova", niti kontrola jedne organizacije nad ulicom. Istovremeno, prisutno je više manjih grupa i pokušaja formiranja novih struktura, pri čemu se deo beogradskog kriminalnog miljea distancira od crnogorskih klanova, odnosno njihovih centara moći. To je povezano i sa dugotrajnim sukobom unutar tih organizacija, koji je odneo veliki broj žrtava i koji se iz Crne Gore delimično prenosi i na Srbiju - istakao je, za Kurir televiziju.

