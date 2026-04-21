Slušaj vest

Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u Novom Sadu, kada je vozač automobila marke "sitroen" udario i oborio semafor.

Kako navodi Instagram stranica "192_rs" do nesreće je došlo na uglu Kisačke ulice i Bulevara Jaše Tomića.

- Na svu sreću izbegnuta je nova tragedija, jer se u tom trenutku niko nije nalazio na prelazu - navodi se ispod podeljenih fotografija.

Stanje učesnika trenutno nije poznato, dok će uviđajem biti otkriveno više informacija.