U Novom Sadu večeras je došlo do saobraćajne nesreće kada je vozač sitroena oborio semafor na raskrsnici Kisačke ulice i Bulevara Jaše Tomića. Tragedija je izbegnuta jer nije bilo pešaka na prelazu
DRAMA U NOVOM SADU Automobil pokosio semafor na raskrsnici, tragedija izbegnuta za dlaku (FOTO)
Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u Novom Sadu, kada je vozač automobila marke "sitroen" udario i oborio semafor.
Kako navodi Instagram stranica "192_rs" do nesreće je došlo na uglu Kisačke ulice i Bulevara Jaše Tomića.
- Na svu sreću izbegnuta je nova tragedija, jer se u tom trenutku niko nije nalazio na prelazu - navodi se ispod podeljenih fotografija.
Stanje učesnika trenutno nije poznato, dok će uviđajem biti otkriveno više informacija.
