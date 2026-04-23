Mladićevi roditelji su saslušani u svojstvu oštećenih u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje je preuzelo istragu od Prvog osnovnog javnog tužilaštva nakon što je pretučeni mladić preminuo od psoledica zadobijenih povreda. Naš izvor objašnjava da je krivično delo koje se osumnjičenom stavlja na teret, posle smrti mladića, prekvalifikovano u teže.

- Posle tačno 151 dana od trenutka kada je, kako se sumnja, Marko P. udario mog sina, porodica Milenković prvi put je imala kontakt sa nekom državnom institucijom u Palati pravde - kaže Nenad Milenković i dodaje:

- Moja bivša supruga i ja saslušani smo u svojstvu oštećenih. Niko od svedoka sa naše strane, Banetovih prijatelja koji su bili na licu mesta, koji su bili sa njim u vozilu Hitne pomoći, još uvek nije saslušan, mi smo prvi.

Otac kaže da mu teško pada to što osumnjičeni za smrt njegovog sina nije u pritvoru, već se brani sa slobode.

- Marko P. nije priveden, nije u pritvoru, iako je to krivično delo za koje je predviđena kazna do 12 godina zatvora. Reč je o teškim telesnim povredama sa smrtnim ishodom. Razgovarao sam sa tužiocem i pitao ga kako je to moguće, a on mi je rekao da je odluka doneta jer veruju da neće pobeći - kaže otac.

Kako dodaje, oni će kao oštećena strana imati uvid u spise kada tužilaštvo kompletira predmet.

- Moći ćemo da pogledamo snimke i ostale dokaze. Pitao sam i branioca da li je moj sin uopšte dotakao njega, a on je rekao da nije. Kako onda nije u pritvoru? Dok je "napolju", može da se izvuče, a to ne mogu da dozvolim. Može da pobegne van zemlje, može da utiče na svedoke, nije u pitanju sitna krađa, već ubistvo - zaključuje Nenad Milenković.

Kako smo ranije pisali, policija je odmah nakon kobnog udarca koji je mladić zadobio 21. novembra 2025. uhapsila osumnjičenog napadača i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Međutim, ubrzo se našao na slobodi, dok sama istraga i dalje traje.

- Protiv osumnjičenog je najpre pokrenuta istraga u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zbog krivičnog dela teška telesna povreda. Pošto je javni tužilac obavešten da je oštećeni preminuo, naloženo je vršenje obdukcije i sudsko-medicinsko veštačenje radi utvrđivanja uzroka smrti i veze sa nanetim povredama - rekao je ranije izvor Kurira i dodao da je osumnjičeni nakon saslušanja u tužilaštvu pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Nakon što je formiralo predmet protiv Marka P., Više javno tužilaštvo u Beogradu se oglasilo saopštenjem.

- Marku P. je krivičnom prijavom iz decembra 2025. godine na teret stavljeno krivično delo teška telesna povreda, zbog događaja od 21. novembra 2025. godine, na štetu B.M. Nakon što je oštećeni preminuo 14. februara 2026. godine, a obdukcioni zapisnik od 18. februara pokazao da je smrt nasilna, stekli su se osnovi sumnje da se u radnjama osumnjičenog stiču elementi težeg oblika ovog krivičnog dela, za koje je nadležno Više javno tužilaštvo - saopšteno je ranije iz VJT.