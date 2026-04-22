S.R. (34) uhapšen je danas u akciji UKP MUP-a Srbije, Interpola Srbije, Uprave za tehniku, FAST tima i Interpola Crne Gore, u Podgorici. Navodno, reč je pripadniku "vračarskog klana" čiji je vođa Nikola Vušović. S.R. ima i srpsko i crnogorsko državljanstvo. Srpski organi gonjenja navodno ga traže zbog ubistava Vladmira Popovića i Vladmira Kostića.

Kako se dodaje, S. R. biće u zakonskom roku sprovedeni pred istražnog sudiju Višeg suda u Podgorici radi određivanja ekstradicionog pritvora.

Podsetimo, 2. aprila je u Atini uhapšen još jedan "vračarac" Jovica Sovilj (40), koji se, između ostalog, takođe tereti za učešće u Kostićevom ubistvu.

Kako je ubijen Vladimir Kostić

Vladimir Kostić (40) upucan je 24. juna 2020. godine u Ulici Stojana Jankovića u Rakovici. Napadač je ispalio više hitaca u njega dok je sa prijateljem dolazio do zgrade u kojoj je stanovala njegova devojka. Kostić je sa teškim povredama prevezen na VMA gde je posle 18 dana podlegao povredama.

"Vladimir, koji je od ranije poznat policiji po više krivičnih dela i koji je pre dve godine izašao iz zatvora zbog pokušaja ubistva, sa drugom je došao do zgrade u kojoj mu živi devojka. Dok su prilazili zgradi, iz mraka je izleteo napadač i sa leđa zapucao na Vladimira. Muškarac je kao pokošen pao, a napadač je iskoristio to što je prijatelj odmah pokušao da mu pomogne, da pobegne sa mesta pucnjave", pričao je tada izvor iz istrage.

U napadu je Kostić zadobio povrede grudnog koša, pluća i bešike, a operisan je odmah po prijemu na VMA. Za život se borio do 12. jula, kada je izgubio bitku.

"Kostur" je bio dobro poznat policiji i imao je debeo dosije, a operativna saznanja policije govore i da je imao veze sa trgovinom narkoticima.

"Protiv njega podneto je bilo više desetina krivičnih prijava za razna krivična dela. On je pre, otprilike, dve godine izašao iz zatvora, gde je odslužio četvorogodišnju zatvorsku kaznu, na koju je osuđen zbog pokušaja ubistva. Naime, on se sukobio sa drugim žestokim momkom iz Rakovice potegao nož i izbo ga. Zbog toga je 2014. osuđen i poslat u zatvor iz koga je izašao 2018. godine", navodio je tada izvor iz policije.