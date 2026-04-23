Ubistvo Javorke S. (76) u selu Geglja kod Lebana potreslo je meštane, koji u šoku govore o životu nesrećne žene i njenog supruga Milosava S. (76), koji je zbog zločina uhapšen juče!

Komšije kažu da su supružnici živeli sami, budući da nisu imali dece. Milosav je bio stolar, a Javorka je brinula o domaćinstvu.

- Ne znamo šta da kažemo. Pod stare dane da se ovo desi. Jedino što znamo jeste da su oboje bili bolesni. Milosav je u poslednje, možda dve godine, delovao pomalo dementno, zbog toga je sabije i radio kao stolar. Inače je bio odličan majstor - pričaju meštani i dodaju:

- Vredni su bili, radni. Imali su zemlju, bavili se poljoprivredom, državali su lepo kuću i imanje. Delovalo je da se lepo slažu, poštuju. Nismo nikada čuli da su se posvađali, galamili ili ne daj bože tukli. Baš naprotiv, čuvali su se međusobno i baš zato ovo što se dogodilo možemo jedino da pripišemo njegovoj bolesti. Nije bio pri sebi sigurno kada je to uradio.

Kako je saopšeno iz PU Leskovac, sumnja se da je suprug 21. aprila u porodičnoj kući, više puta udario svoju suprugu koja je od zadobijenih povreda preminula. Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu, a na teret mu se stavlja krivično delo ubistvo.

Komšije su ispričale i da su čule da je Milosav Javorku pretukao motkom.