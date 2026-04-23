Suđenje pripadnicima takozvanog vračarskog klana, na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem dokaza sa Skaj aplikacije, za koju tužilaštvo tvrdi da se odnosi na planiranje ubistva Miloša Nilovića zvanog Runjo, navodno bliskog škaljarskom klanu.

Miloš Nilović i Nikola Vušović

Nilović je, inače, danas trebalo da se pojavi kao oštećeni u sudu, ali nije stigao dokaz da je primio poziv na adresi.

Iz poruka za koje tužilaštvo tvrdi da ih je slao Vušović, proizilazi da je danima saradnicima davao instrukcije da pokušavaju da lociraju Nilovića, ali i da na smenu sede u dva kafića na Vračaru u kojima je imao informaciju da se pojavljuje.

- Biće Kolumbija - piše u jednoj od poruka koju je, pod nadimkom Pirana, kako tvrdi tužilaštvo, poslao Nilović.

- Dva tri posla i eto nas u ozbiljnim pričama - odgovara mu jedan od saradnika, a drugi se nadovezuje porukom: "To volim da čujem, ozbiljne priče i skalnjaš ološ sa ulice".

Za ubistvo Nilovića, prema optužnici, pripadnici klana angažovali su Miloša Miljanovića iz Herceg Novog.

- Da rokam smo odobu X, samo tog majmuna ili sve koji budu sa njim? - pita on tri dana pre nego što je 11. maja 2020. naoružan uleteo u baštu kafića u kom je sedeo Nilović, na šta dobija odgovor "da prvo treba da ubije njega, pa onda ostale".

- Rokaj po svima kume, da im pošaljemo jasnu poruku. Sve pozeri i piz....ne. On nam je bitan, ostalo su degeni sve - piše navodno Vušović.

Kobnog dana, Miljanović, međutim, u bašti lokala nije ispalio ni jedan metak, a Nilović i njegovi prijatelji uspeli su da pobegnu.

- Za dlaku smo ih imali. U pm, izvalili ga, trebalo je ispred lokala da ih čeka. Kaẓ̌e mi jedan, gledao je snimak, vidi se kako ulazi, šeta, ide ka njima, a oni oko šanka izašli napolje. On usporen skroz, tako mi drug šalje, kaže "on je išao da ih upozori, a ne da ih ubije". Jeste izvadio oružje, ali sve lagano. Šou, karambol, bukvalno se s puškom prošetao kroz lokal, da oni nisu pi..e, ubili bi ga. Na 30 cm im je prišao, da je hteo da puca, pucao bi. Obrukali smo se - piše navodno Vušović.

Miljanović je, inače, uhapšen narednog dana.

Miloš Miljanović

Prethodno su na suđenju kao dokaz izvedene i poruke koje je posle neuspelog atentata slao navodno Miloš Miljanović, a u kojima se pravdao zašto nije pucao.

- Nisam stigao, pobio bih nevine ljude. Zaključao se unutra, ostali se razbežali po ulici. Još je neko muriju zvao. Mogu da se vratim, ali šta ako bude murije? - navodno šalje Miljanović sa Skaj naloga Mičenko.

Njemu sa naloga "Kim Jong Un", za koji tužilaštvo tvrdi da ga je koristio okrivljeni Radivoje Jovanović, stiže odgovor da ne treba da se vraća jer "ništa nije uradio", kao i da "ne može da veruje da metak nije ispalio".

- Nisam mogao sa ubijem nečiji majku ili sestru. Izvadio sam pušku, ranac na leđa, stavio je iza leve noge, krenuo kao da sednem, dok ga nisam video. Digao "uzi" prema njima i počeli su da beže kao zečevi, dok sam se ja fokusirao na njega. Runjo je pobegao iza nekih zelenih vrata, zaključao se. Morao sam da preskačem kapiju, zaključava se automatski. Ali me niko nije video - navodno je napisao Miljanović, dok mu je sa navodnog naloga Jovanovića stigao odgovor: "Šta si očekivao, da stoji i čeka?".

Da je napadač ipak primećen, pokazuju poruke na Skaju koje je, navodno, sutradan slao Nikola Vušović, a u kom govori da je napadač na Runja uhapšen.

- Nije mogao da otključa kapiju, preskakao dileja i videli ga ljudi i prijavili muriji. Murija ga čekala, pao je jutros, ali ne brini, niko ne može da dođe do tebe, a i delo je ku..c, nije se ništa ni desilo. Možda je mogao da puca, ali je hteo da priđe, da overi, šta znam. Ne mogu da dođem sebi od ovih promašaja. Uhvatimo ih na gomili i ništa - navodno je na Skaju slao Vušović, izrevoltiran zbog neuspešne likvidacije i dodaje da je ovaj "zbrzao akciju".