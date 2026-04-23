MASKIRAN OPLJAČKAO PEKARU, ŠOK USLEDIO KAD JE OTKRIVENO KO SE KRIO IZA MASKE: Detalji nesvakidašnje pljačke u Kragujevcu - identifikovan i uhapšen
KRAGUJEVAC - Tokom noći odigrala se prava drama kada je maskirani muškarac upao u jednu pekaru i odneo veću količinu novca.
Kako se sumnja, na sebi je imao duksericu sa kapuljačom, a ulazna vrata objekta obio je uz pomoć metalnog predmeta. Nakon nasilnog upada, brzo je uzeo novac i pobegao.
Tokom jutra policija ga je identifikovala i uhapsila kada se dogodio pravi obrt u ovom slučaju.
Naime, ispostavilo se da je razbojnik zapravo pizza majstor iz same pekare.
Prema saznanjima, on se nakon završene smene maskirao i vratio kako bi izveo pljačku, koristeći to što je dobro poznavao objekat i raspored novca, saopšteno je iz policije.
Protiv njega će biti podneta krivična prijava za razbojništvo, a istraga o svim okolnostima ovog događaja je u toku.
