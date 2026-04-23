KRAGUJEVAC - Tokom noći odigrala se prava drama kada je maskirani muškarac upao u jednu pekaru i odneo veću količinu novca.

Kako se sumnja, na sebi je imao duksericu sa kapuljačom, a ulazna vrata objekta obio je uz pomoć metalnog predmeta. Nakon nasilnog upada, brzo je uzeo novac i pobegao.

Tokom jutra policija ga je identifikovala i uhapsila kada se dogodio pravi obrt u ovom slučaju.

Naime, ispostavilo se da je razbojnik zapravo pizza majstor iz same pekare.

Prema saznanjima, on se nakon završene smene maskirao i vratio kako bi izveo pljačku, koristeći to što je dobro poznavao objekat i raspored novca, saopšteno je iz policije.

Protiv njega će biti podneta krivična prijava za razbojništvo, a istraga o svim okolnostima ovog događaja je u toku.