Slušaj vest

Tihomir Krstić (44) koji je 27. decembra prošle godine u ulazu zgrade na Novom Beogradu napao, izbo nožem i opljačkao S. Ć (67) na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kako Kurir nezvanično saznaje, danas je priznao da je napao i opljačkao ženu ali je navodno rekao da se kaje i da mu je žao i da je to učinio pijan i drogiran.

"Video sam ženu na ulazu, dete nisam ni primetio. Nisam joj video lice, niti koliko ima godina. Bio sam pod dejstvom heroina, alkohola i lekova i fokus mi je bila torba, hteo sam da je opljačkam", izjavio je, prema nezvaničnim informacijama Krstić, koji će biti poslan na psihijatrijsko veštačenje.

Kako saznajemo, tokom iznošenja odbrane, pošto se do sada branio ćutanjem, naveo je i da nema sidu, već da se leči zbog hepatitisa c.

"Ne mogu da opravdam niti oprostim sebi što sam napao ženu, nikada ni nednu ženu nisam povredio", izjavio je navodno danas na saslušanju, posle kog je vraćen u pritvor.

1/8 Vidi galeriju Tihomir Krstić Foto: Kurir, MUP Srbije

Podsetimo i S.Ć. detaljno je ranije u tužilaštvu opisala napad koji se dogodio naočigled njenog unuka! Ẓ̌ena koja se oporavlja, ali i dalje hoda uz pomoć štapa, rekla je da lice napadača nije videla, jer se sve brzo dogodilo.

"Da je tražio da mu dam torbu, ja bih mu je dala. Sve se odigralo veoma brzo - izjavila je prema nezvaničnim informacijama S. Ć. koja se pridružila krivičnom gonjenju Krstića.

Kako je Kurir pisao, nesrećna žena potvrdila je da napadača nije poznavala od ranije i da je toga dana sa unukom bila u parku. Prisetila je da su krenuli kući, kada je ispred zgrade videla muškarca. Otvorila je ulazna vrata zgrade i on je ušao za njom.

Potvrdila je da nije obraćala pažnju na njega i da nisu razgovarali. Sa unukom je krenula uz stepenice, kada je on iznenada i potpuno neočekivano napao - potvrdio je naš sagovornik.

Žena koja je posle napada hitno prebačena u bolnicu imala je četiri ubodne rane nožem, nekoliko preloma kao i više lakih telesnih povreda.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Krstić se sumnjiči za pokušaj ubistva S. Ć. Posle napada u ulazu zgrade, iz njene torbe je ukrao 2000 dinara i mobilni telefon, a potom pobegao. Posle 24 sata, policija ga je locirala i uhapsila u iznajmljenom stanu u Rakovici.

1/3 Vidi galeriju Fotografije štek stana napadača sa Novog Beograda Foto: Kurir

Istragu protiv njega vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje ga tereti da je kobnog dana oko 13.10 sati ušao u zgradu u Bloku 37 za S. Ć. (67) koja se vraćala iz parkića sa unukom (3). Čim je ušao za njom, i propustio je da prođe, počeo je besomučno da je ubada pred detetom, a potom joj je oteo tašnu i pobegao.

U tužilaštvu su podsetimo, ranije saslušani i svedoci zločina na Novom Beogradu.

"Iskaze su dala dvojica svedoka, inače stanari zgrade, koji su toga dana čuli galamu u zgradi i izašli iz svojih stanova da vide šta se dešava. Potvrdili su da su zatekli komšinicu na zemlji, kao i muškarca, kog nisu poznavali, ali su ga kasnije kada je uhapšen, prepoznali kao Tihomira Krstića. Kako su naveli, u tom trenutku nisu videli krv, niti znali da je njihova komšinica teško povređena. Krstić im se, kako su se poverili, obratio rečima 'otvarajte vrata, imam pištolj, pobiću vas", otkrio je izvor Kurira detalje sa saslušanja svedoka koji su jedini toga dana videli lice monstruma s Novog Beograda, pre nego što je pobegao iz zgrade.

Dvojica svedoka koja su ranije saslušana u tužilaštvu, jedini su koji su imali neposredan kontakt sa Krstićem, svega nekoliko sekundi pošto je počinio stravičan zločin u zgradi.

Monstrum ubada baku na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Da je komšinica teško povređena, kako su ispričali, videli su tek pošto je muškarac kog su zatekli napustio zgradu.

"Oni su sa sigurnošću potvrdili da je Tihomir Krstić čovek kog su videli toga dana i koji im je zapretio", kaže izvor Kurira.

Zločin u stambenoj zgradi, podsetimo, snimile su sigurnosne kamere. Na njima se vidi Krstić kako za ženom i detetom ulazi u zgradu i propušta je da prođe ispred njega uz stepenice. Čim je zakoračila, potegao je nož i zadao joj brojne ubode.

Krstić je inače i dalje u pritvoru. On je višestruki povratnik, koji je osuđivan najmanje sedam puta i iz zatvora je sa višegodišnje robije izašao samo dva meseca pre napada i hapšenja.