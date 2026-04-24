Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici juče je održano pripremno ročište u postupku za ubistvo Zorana Gole (44) iz Inđije, koji je ubijen prošle godine na Badnje veče ispred svoje porodične kuće.

Na ročištu se nije pojavio okrivljeni Aleksandar S, iako je, kako navode iz suda, bio uredno pozvan, a svoj izostanak nije opravdao.

– Okrivljeni nije pristupio ročištu, te je, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, pripremno ročište održano u njegovom odsustvu – potvrđeno je iz Višeg suda u Sremskoj Mitrovici.

Zbog nedolaska okrivljenog, sud je izdao naredbu Policijskoj stanici Inđija za prinudno dovođenje na glavni pretres, koji je zakazan za 2. jun.

Sudski postupak vodi se protiv Miloša Š. K. (41), optuženog za teško ubistvo, koji se od hapšenja nalazi u pritvoru, dok se preostala trojica okrivljenih brane sa slobode.

Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Zoran Gole je 6. januara oko 23 časa u Inđiji zadobio ubodne rane opasne po život ispred porodične kuće u Sremskoj ulici, od kojih je ubrzo preminuo. U trenutku napada bio je sa maloletnim sinom dok je palio badnjak.

Optužnicom su obuhvaćena četiri muškarca. Milošu Š. K. na teret se stavljaju krivična dela teško ubistvo, pokušaj teškog ubistva i nasilničko ponašanje.

Đorđe B. (29) optužen je za nasilničko ponašanje i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, dok se S. D. (36) i Aleksandar S. (36) terete za nasilničko ponašanje.

Tužilaštvo navodi i da je istog dana, nešto ranije, došlo do sukoba u Ulici Đorđa Vojinovića, u kojem su povređena dvojica mladića starosti 23 i 24 godine.

Tokom saslušanja u tužilaštvu, trojica okrivljenih iznela su svoje odbrane, dok je Miloš Š. K. iskoristio zakonsko pravo da se brani ćutanjem.

Nakon hapšenja, njemu je određen pritvor, koji mu je u međuvremenu više puta produžavan, dok je pritvor ostalim okrivljenima ukinut.

Podsetimo, prvo pripremno ročište u ovom predmetu održano je u novembru prošle godine, dok je početak glavnog pretresa ranije bio odložen zbog bolesti jednog od okrivljenih.

Suđenje će biti nastavljeno početkom juna, kada se očekuje i prisustvo svih okrivljenih pred sudom.