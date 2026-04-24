Pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici juče je održano pripremno ročište u postupku za ubistvo Zorana Gole (44) iz Inđije, koji je ubijen prošle godine na Badnje veče ispred svoje porodične kuće. Na ročištu se nije pojavio okrivljeni A.S, iako je, kako navode iz suda, bio uredno pozvan, a svoj izostanak nije opravdao.

Poruka okupljenih ispred suda bila je jasna: nezadovoljni su što se postupak odugovlači i ističu da ne mogu da izdrže još jednu godinu agonije.

- Ne znam šta da kažem, sudija se menja već treći put, samo produžavanje procesa jeste produžavanje naše agonije. Njega sada nema već jednu godinu, 4 meseca i 13 dana. To je mnogo. Nadam se da će sudija Dragana Vukin ostati i da će zakazati termin. Opet imam neku malu nadu - rekla je Zoranova majka za Kurir televiziju.

"Svi smo u ogromnom gubitku"

Ona je dodala da je motiv okupljanja, i pored sve patnje, pružiti međusobnu podršku. Iako je prošlo više od godinu dana od tragedije, Zoranova majka smatra da su svi u ogromnom gubitku, ne samo ona, već i njegova supruga, sestre, tetke i ostali članovi porodice.

- Mi smo svi u jednom ogromnom gubitku a ne samo ja kao majka. On je imao i suprugu, sestre, tetke i ostalu porodicu koja ga je podizala od malih nogu - Navela je njegova majka.

Foto: Kurir Televizija

Izboli ga nasmrt

Podsetimo, zločin se dogodio na Badnje veče, 6. januara oko 23 časa, u Sremskoj ulici u Inđiji. Tada je, prema navodima iz istrage, Zoran Gole ispred svoje porodične kuće zadobio smrtonosne ubodne rane oštrim predmetom.

Istog dana, nešto ranije, u drugom incidentu u Ulici Đorđa Vojinovića, dve osobe starosti 23 i 24 godine zadobile su povrede u fizičkom obračunu sa istom grupom momaka.

Na saslušanju pred tužilaštvom, trojica optuženih, Đ.B., S.D. i A.S., izneli su svoje verzije događaja, dok se M.Š.K. branio ćutanjem. On je, nakon hapšenja, zadržan u pritvoru koji mu je produžen do 5. avgusta, dok se ostala trojica brane sa slobode još od 7. marta, nakon što im je ukinut pritvor.

Zoran Gole

