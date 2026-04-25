Stvorila se gužva
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA PLAVOM MOSTU! Jedan auto se prevrnuo na bok, drugom uništen zadnji deo - stiže Hitna pomoć (VIDEO)
Slušaj vest
Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na Plavom mostu u Beogradu, gde su se sudarila dva automobila.
Kako se može videti na snimku, jedno vozilo se od udara okrenula na bok, dok je drugo uništeno sa zadnje strane.
Hitna pomoć stiže na lice mesta.
Zasad nije poznato stanje učesnika.
Stvorila se velika kolona u smeru ka Medakoviću.
Reaguj
Komentariši