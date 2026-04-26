Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko 01.30 časova na putu Raška–Kraljevo, život je izgubio dvadesetogodišnji mladić, dok su se u vozilu u trenutku udesa nalazile još dve osobe.

- U automobilu su bila tri mladića, a jedan od njih, K. K. (20), podlegao je zadobijenim povredama. Stradali mladić bio je student iz Novog Pazara, koji je studirao u Kraljevu - potvrdili su nadležni.

Za sada nije poznato kako je došlo do ove saobraćajne nesreće, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do tragedije.