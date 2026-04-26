Slušaj vest

Jedan vozač iz Srbije doživeo je veoma neprijatno iskustvo nakon što je pokušao da se našali tokom kontrole saobraćaja na auto-putu u Nemačkoj, a neslana šala ga je koštala 500 evra!

Naime, nemačka policija nije bila blakonaklona prema njegovom ležernijem ponašanju i prijateljskom pristupu nakon što je zaustavljen. Kako su preneli lokalni mediji, Vesko D. je pre nekoliko dana krenuo za Srbiju na sahranu, a saobraćajci su ga zaustavili tokom rutinske kontrole na auto-putu kod Bodenskog jezera.

- Neki ljudi ponekad pokušaju da budu duhoviti, ne razmišljajući o posledicama, pa ih to na kraju skupo košta - naveo je izvor i ddoao:

- Nedaleko od granice sa Lihtenštajnom, Vesko D. koji je išao ka Srbiji, gde je trebalo da prisustvuje sahrani svoje rođake, pokušao je da opusti "napetu" atmosferu koju je stvorio nervozni policajac. On se našalio kada je bio upitan "da li nosi novac". "Oko 100.000 švajcarskih franaka", odgovorio je kroz Vesko kroz osmeh. Međutim, šala nije naišla na razumevanje.

Policajci su se zbog toga iznervirali, detaljno su pretresli vozilo i pronašli kutiju "ksanaksa", leka za smirenje koji se najčešće koristi za lečenje anksioznosti.

Nije imai recept

- Srbin je objasnio da ga koristi više od deset godina, uz lekarski recept, zbog problema sa anksioznošću, koji su nastali nakon što je bio izložen velikoj količini stresa pre petnaestak godina. Međutim, kod sebe nije imao recept, pa su službenici postupili po pravilima: oduzeli su lek i izrekli mu kaznu od 500 evra - navode mediji.

- Uzeli su mi lek, iako mi je potreban zbog zdravlja - požalio se kasnije vozač.