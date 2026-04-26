Slušaj vest

Luka Radević (34) i Tamara Vuković Stojilović (28) iz Mojkovca su, zbog sumnje da su mučili i lakše povredili muškarca (27) iz Mojkovca, uhapšeni, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

- Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Sever" su u Mojkovcu, brzom i efikasnom postavkom službe i preduzimanjem mera i radnji iz svoje nadležnosti, lišili slobode dva lica, zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo mučenje u sticaju sa krivičnim delom laka telesna povreda, na štetu muškarca starog 27 godina iz Mojkovca. Slobode su lišeni operativno-interesantno lice L.R. (34) i T.V.S. (28) iz Mojkovca - ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da se sumnja "da su L.R. i T.V.S. u noći između 24. i 25. aprila 2026. godine, nakon što je oštećeni po pozivu osumnjičene T.V.S. došao na dogovoreni susret na javnom mestu, oštećenog naveli da uđe u vozilo sa njima i odvezli ga na jednu lokaciju van grada, gde su prema njemu primenili fizički napad nanoseći mu intenzivnu fizičku bol i patnju, te prema njemu postupali na naročito grub i ponižavajući način".

- Kako se sumnja, tom prilikom mu je zadato više udaraca u predelu glave i tela, a nanete su mu i povrede upotrebom lepka u predelu lica, nakon čega je oštećeni uspeo da se izvuče i pobegne sa lica mesta. Nakon toga, oštećeni je ponovo pozvan od strane osumnjičene da dođe u njen stambeni objekat, da bi mu se ona navodno izvinila, gde su ga, sumnja se, sačekala oba osumnjičena lica i gde je nad njim nastavljen fizički napad, tokom kojeg su mu zadati udarci u predelu glave i tela, usled čega je delimično izgubio svest. On je potom uspeo da pobegne iz objekta i o događaju obavesti službenike policije - piše u saopštenju.

Iz UP su kazali da je oštećenom pružena medicinska pomoć.

- Osumnjičeni L.R. i T.V.S. će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju - rekli su iz UP.