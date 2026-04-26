L. T. (21) iz Beograda proglašen je krivim za nanošenje teških telesnik povreda Draganu R. (38), kog je napao u momentu kada je na pešačkom prelazu prelazio ulicu sa suprugom i gurao dete u kolicima.

Njega je tada pretukao L. T. i naneo mu užasne povrede, nakon kojih je oštećeni bio u komi i izgubio pamćenje.

L. T. je osuđen na godinu dana kućnog zatvora. Presudu je izrekao Prvi osnovni sud u Beogradu.

Podsetimo, Dragan R. (37), brutalno je pretučen na Vračaru dok je sa ženom i bebom prelazio pešački prelaz.

Vozač "audija" je kolima zakačio dečja kolica, a Dragan R. navodno mu je rekao: "Pazi dete" i udario rukom po zadnjem delu automobila. Mladić je potom izašao iz vozila i došlo je do fizičkog obračuna. L. T. je pretukao Dragana R., a zatim pobegao sa mesta incidenta, da bi se potom ubrzo vratio i predao policiji.

Dragan je otvoreno progovorio o svemu. Ispričao je koliko mu je borba za oporavak bila teška, kao i kakve psihičke i fizičke posledice i dalje nosi zbog ničim izazvanog napada.

- Od posledica teških telesnih povreda izgubio sam pamćenje, koje se ni nakon godinu dana nije vratilo. Ne sećam se trenutka kada sam napadnut, izbrisano mi je sećanje na ceo taj dan, još od izlaska iz kuće. Prva slika koju pamtim nakon napada jeste buđenje iz kome u bolnici, mislio sam da sam doživeo tešku saobraćajnu nesreću - pričao je Dragan.

Snimci sa kamera

Shvatio je kako je napadnut tek kada je pogledao snimke nadzornih kamera, čuo izjave svedoka i svoje supruge koja je sa bebom bespomoćno gledala kako ga napadač tuče.

- Išli smo u šetnju kao i svako veče sa bebom, prelazili smo pešački prelaz i vozač je zakačio kolica autom što se jasno vidi i na snimku. Ja sam prišao vozačevoj strani, ali sam istog trenutka dobio udarce i pao na zemlju bez nesvesti. Dok sam ležao na asfaltu, vozač je nastavio da me tuče. Imao sam najmanje dva udarca u glavu i modrice po grudnom košu i celom telu, polomljena mi je jagodična kost, vilica i nos - rekao je za "Blic" tada Dragan i nastavio:

Dragan R. Foto: Drustvene Mreže

- Bio sam u veštačkoj komi četiri dana, jer sam bio u jako teškom stanju. Žena koja me je uvodila u stanje kome, rekla mi je da ne zna kako sam preživeo. Nakon izlaska iz kome i veoma komplikovane operacije, probudio sam se u bolnici i nisam znao šta se dešava. Nisam znao da sam operisan, mislio sam da sam imao neku saobraćajnu nesreću ili nešto slično. Taj dan sam saznao da sam bio u komi i da sam pretučen - kazao je Dragan.

Oporavak je bio težak i dug