Velika tuga obavila je Novi Pazar kada je na putu Raška - Kraljevo život izgubio dvadesetogodišnji momak K. K iz Novog Pazara.

On je bio u automobilu sa još dvojicom mladića, kada je oko ponoći doživeo saobraćajnu nesreću.

K. K. je student Mašinskog fakulteta u Kraljevu, poznat među prijateljima i kolegama kao vredan, nasmejan i uvek spreman da pomogne drugima.

Studije u Kraljevu pohađao je sa velikim ambicijama i željom da postane uspešan inženjer, a slobodno vreme najradije je provodio u društvu prijatelja.

On je gajio i veliku ljubav prema FK Novi Pazar, čiji je bio verni navijač. Redovno je pratio i posećivao utakmice, noseći obeležja voljenog kluba.

Vest o njegovoj smrti duboko je potresla sve koji su ga poznavali. Njegovi prijatelji i poznanici opraštaju se od njega uz reči tuge, ali i sećanja na zajedničke trenutke zabeležene kamerom. Njegov prerani odlazak ostavio je veliku prazninu među porodicom, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća se dogodila sinoć u mestu Biljanovac, u blizini Ušća.

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je automobil u kojem su se nalazila trojica mladića iz Novog Pazara iz još neutvrđenih razloga sletelo sa kolovoza. Automobil je potom udario u bankinu i prevrnuo se na krov.

Auto u kom je nastradao K.K. Foto: RINA

Nažalost, K.K., koji se nalazio na zadnjem sedištu, zadobio je teške povrede od kojih je preminuo na licu mesta. Vozač A.A. (23) i suvozač A.D. (22) prošli su sa teškim telesnim povredama i hitno su transportovani u zdravstvenu ustanovu, gde im je ukazana medicinska pomoć, prenosi SandžakDanas.

Prema dostupnim informacijama, u ovoj saobraćajnoj nesreći nije učestvovalo drugo vozilo, a tačan uzrok biće utvrđen nakon detaljnog uviđaja koji sprovode nadležni organi.