U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas posle ponoći na putu Raška-Kraljevo, život je izgubio dvadesetogodišnji mladić K. K., inače vatreni navijač FK Novi Pazar, od kojeg se poznata navijačka grupa sada oprostila.

Od jutros se od tragično nastradalog mladića na društvenim mrežama opraštaju prijatelji, rođaci i poznanici, a među njima je i novopazarska navijačka grupa „Ekstremi“, koja je uputila dirljivu poruku:

- Sinoć je u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Raška-Kraljevo kod Ušća poginuo jedan od najmlađih navijača našeg kluba. Alah ti Džennet podario, brate naš.

Podsetimo, nesreća se dogodila u noći između subote i nedelje, kada je vozilo u kojem su se nalazila trojica mladića iz za sada neutvrđenih razloga sletelo sa kolovoza.

Automobil je, prema fotografijama sa mesta nesreće, potpuno uništen – prednji deo vozila razoren, motor izbačen, a delovi karoserije rasuti po putu, što svedoči o silini udara.

Automobil u kom je nastradao mladić Foto: RINA

K.K., koji je bio student u Kraljevu, podlegao je povredama na licu mesta, dok su dvojica mladića koja su bila sa njim u vozilu zadobila teške telesne povrede i zbrinuta su u zdravstvenoj ustanovi. Nastradali mladić bio je putnik u automobilu.