Nakonstravične saobraćajne nesreće koja se dogodila u naselju Lukare, kod Kruševačkog mosta na putu Novi Pazar – Ribariće, javnosti se obratio i sam učesnik nesreće, motociklista Ertan Ejupović, čija je priča iznenadila mnoge.

Podsetimo, u snažnom sudaru motocikla marke Yamaha i automobila kragujevačkih registarskih oznaka, prizori s lica mesta bili su zastrašujući – motor je bio potpuno uništen, gotovo prepolovljen, dok je automobil pretrpio ogromnu materijalnu štetu.

Saobraćajna nezreća Novi Pazar Foto: RINA

Ipak, uprkos svemu, Ejupović je prošao sa lakšim telesnim povredama, što su lekari okarakterisali kao pravo čudo. U izjavi dostavljenoj portalu Sandžak Danas, Ejupović je pojasnio kako je uspeo da izbegne teže posledice.

Kako je rekao, skočio je sa motora pre nego što je udario u auto, te se nije ni ogrebao.

Na fotografijama s mesta nesreće jasno se vidi silina sudara – delovi motora i automobila razbacani su po kolovozu, dok su pripadnici policije i građani bili na licu mesta ubrzo nakon incidenta.