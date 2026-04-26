OVAKO JE MOTOCIKLISTA IZBEGAO SMRT KOD NOVOG PAZARA, JEDAN POTEZ MU SPASIO ŽIVOT Motor prešao punu liniju i zakucao se u auto s porodicom! JEZIVI PRIZORI
Nakonstravične saobraćajne nesreće koja se dogodila u naselju Lukare, kod Kruševačkog mosta na putu Novi Pazar – Ribariće, javnosti se obratio i sam učesnik nesreće, motociklista Ertan Ejupović, čija je priča iznenadila mnoge.
Podsetimo, u snažnom sudaru motocikla marke Yamaha i automobila kragujevačkih registarskih oznaka, prizori s lica mesta bili su zastrašujući – motor je bio potpuno uništen, gotovo prepolovljen, dok je automobil pretrpio ogromnu materijalnu štetu.
Ipak, uprkos svemu, Ejupović je prošao sa lakšim telesnim povredama, što su lekari okarakterisali kao pravo čudo. U izjavi dostavljenoj portalu Sandžak Danas, Ejupović je pojasnio kako je uspeo da izbegne teže posledice.
Kako je rekao, skočio je sa motora pre nego što je udario u auto, te se nije ni ogrebao.
Na fotografijama s mesta nesreće jasno se vidi silina sudara – delovi motora i automobila razbacani su po kolovozu, dok su pripadnici policije i građani bili na licu mesta ubrzo nakon incidenta.
U automobilu se nalazila porodica, a prema dostupnim informacijama, ni među njima nema teže povređenih.
Kurir/sandzakdanas