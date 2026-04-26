Slušaj vest

Nakonstravične saobraćajne nesreće koja se dogodila u naselju Lukare, kod Kruševačkog mosta na putu Novi Pazar – Ribariće, javnosti se obratio i sam učesnik nesreće, motociklista Ertan Ejupović, čija je priča iznenadila mnoge.

Podsetimo, u snažnom sudaru motocikla marke Yamaha i automobila kragujevačkih registarskih oznaka, prizori s lica mesta bili su zastrašujući – motor je bio potpuno uništen, gotovo prepolovljen, dok je automobil pretrpio ogromnu materijalnu štetu.

Saobraćajna nezreća Novi Pazar  Foto: RINA

Ipak, uprkos svemu, Ejupović je prošao sa lakšim telesnim povredama, što su lekari okarakterisali kao pravo čudo. U izjavi dostavljenoj portalu Sandžak Danas, Ejupović je pojasnio kako je uspeo da izbegne teže posledice.

Kako je rekao, skočio je sa motora pre nego što je udario u auto, te se nije ni ogrebao.

Na fotografijama s mesta nesreće jasno se vidi silina sudara – delovi motora i automobila razbacani su po kolovozu, dok su pripadnici policije i građani bili na licu mesta ubrzo nakon incidenta.

U automobilu se nalazila porodica, a prema dostupnim informacijama, ni među njima nema teže povređenih.

Kurir/sandzakdanas

Ne propustiteHronikaUŽAS U NOVOM PAZARU, IMA POVREĐENIH! Motor prešao preko pune linije i zakucao se u auto s porodicom, slike s mesta nesreće su jezive (foto)
Saobraćajna nezreća Novi Pazar
Hronika"BIO JE NAJMLAĐI NAVIJAČ" Od poginulog mladića iz Novog Pazara opraštaju se prijatelji (foto)
HronikaOVO JE MLADIĆ (20) KOJI JE POGINUO U JEZIVOM UDESU KOD KRALJEVA: Bio sa prijateljima kada im se auto prevrnuo na krov! (foto)
K. K. poginuli mladić u Novom Pazaru
HronikaMLADIĆ (20) STRADAO KOD KRALJEVA: Automobil smrskan do neprepoznatljivosti, u vozilu bile još dve osobe (FOTO)
saobraćajna nesreća