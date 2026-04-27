Hronika
STRAVIČAN SUDAR DVA ŠLEPERA U BANJI KOD ARANĐELOVCA: Zabili se direktno jedan u drugog, saobraćaj u potpunom prekidu (FOTO)
Slušaj vest
Na Krčevačkom putu, u selu Banja kod Aranđelovca, došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva teretna vozila.
- Došlo je do teškog sudara dva šlepera. Prema prvim informacijama sa terena, u sudaru je pričinjena velika materijalna šteta na vozilima, dok za sada nije poznato u kakvom su stanju vozači, kaže za RINU jedan od očevidaca.
Težak sudar dva šlepera u Banji kod Aranđelovca Foto: RINA
Vidi galeriju
Zbog ove nezgode saobraćaj na ovoj deonici je u potpunom prekidu, a na licu mesta očekuje se dolazak nadležnih službi koje će obaviti uviđaj i utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara.
Vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce dok traje obustava saobraćaja.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši