Na Krčevačkom putu, u selu Banja kod Aranđelovca, došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva teretna vozila.

- Došlo je do teškog sudara dva šlepera. Prema prvim informacijama sa terena, u sudaru je pričinjena velika materijalna šteta na vozilima, dok za sada nije poznato u kakvom su stanju vozači, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Težak sudar dva šlepera u Banji kod Aranđelovca Foto: RINA

Zbog ove nezgode saobraćaj na ovoj deonici je u potpunom prekidu, a na licu mesta očekuje se dolazak nadležnih službi koje će obaviti uviđaj i utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce dok traje obustava saobraćaja.