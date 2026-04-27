OVO JE BAJKER KOJI JE POGINUO KADA SE SURVAO S NADVOŽNJAKA NA ADI: Preleteo preko ograde i pao na pešačku stazu pred momka i devojku! (foto)
Bajker Miodrag Petković (63) iz Beograda poginuo je u noći između petka i subote, odnsono između 24. i 25. aprila, u teškoj saobraćajnoj nesreći u blizini Ade Ciganlije u Beogradu. Tragedija se odigrala oko ponoći, u smeru ka Kirovljevoj ulici, kada je iz još neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad dvotočkašem i pao sa nadvožnjaka - "tobogana" na pešačku stazu ispod.
Prema rečima izvora, Petković je najpre udario u metalnu zaštitnu ogradu pored puta.
- Petković je najpre udario u metalnu zaštitnu ogradu, a od siline udarca, poleteo je sa motora i preleteo preko ograde - kaže izvor Kurira i dodaje da je nesrećni čovek pao sa velike visine direktno na pešačku stazu naočigled ljudi.
Scena nesreće bila je izuzetno potresna, jer se sve odigralo naočigled prolaznika.
- Momak i devojka ispred kojih je maltene pao su odmah pritrčali u pomoć, ubrzo je stigla i ekipa hitne pomoći, međutim nije mu bilo spasa, čovek je na mestu ostao mrtav - kaže izvor.
Kako ističe naš sagovornik, Miodrag je u trenutku nesreće nosio kacigu, ali pad sa velike visine je bio fatalan. Nadležni organi su naložili obdukciju tela kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti, dok je motocikl prevezen na vanredno tehničko veštačenje. Istraga će utvrditi da li je eventualni kvar na vozilu ili neki drugi faktor doprineo ovoj nesreći.
- Telo je poslato na obdukciju nakon čega će biti poznato više detalja. Takođe je i motocikl prevezen na vanredno tehničko veštačenje radi provere ispravnosti vozila pre samog udesa - dodaje sagovornik.
Nedavno je za Kurir o nesrećama u kojima nažalost ginu motociklisti, govorio dr Vladimir Jevtić, predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista.
- Petoro motociklista poginulo je samo u martu... Motociklisti spadaju u jednu od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju, rizik po pređenom kilometru za njih je čak 15 puta veći nego za vozače automobila - rekao je Jevtić.