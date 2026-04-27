Nedavno je za Kurir o nesrećama u kojima nažalost ginu motociklisti, govorio dr Vladimir Jevtić, predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista.

- Petoro motociklista poginulo je samo u martu... Motociklisti spadaju u jednu od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju, rizik po pređenom kilometru za njih je čak 15 puta veći nego za vozače automobila - rekao je Jevtić.