Težak sudar kod petlje u Hrtkovcima, saobraćaj potpuno obustavljen dok traje uviđaj
KURIR SAZNAJE! TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD RUME! Učestvovala dva automobila, strahuje se da ima više žrtava!
Teška saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu Šabac-Ruma, u blizini petlje kod Hrtkovaca, a prema prvim informacijama Kurira, sumnja se da ima više žrtava!
- Sudarila su se dva vozila pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Strahuje se da ima više povređenih, a nažalost, i poginul - kaže izvor Kurira.
Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta u potpunosti je obustavljen, dok su na terenu ekipe hitnih službi koje zbrinjavaju povređene i obavljaju uviđaj.
Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima nesreće, kao ni o tačnom broju žrtava, a više detalja očekuje se nakon završetka uviđaja.
