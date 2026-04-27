Nekoliko minuta pre nego što je u stravičnom sudaru koji se danas oko 13 sati na auto-putu Šabac - Ruma, kod petlje u Hrtkovcima, u direktnom sudaru poginulo najmanje troje ljudi, na jednoj grupi na Vajberu stigla je jeziva poruka.

- Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! "Ford" tamno-sive boje - napisao je član te grupe u 12.57 sati.

Samo sedam minuta kasnije, stigla je poruka:

- Zaustavljen saobraćajj na auto-putu Šabac - Ruma, udes.

Jeziva poruka

Prema prvim informacijama, vozač tamno-sivog "forda" ušao je u kontra smer na auto-putu i tom prilikom se zakucao u drugo vozilo koje se kretalo svojom trakom. Prema nezvaničnim informacijama, u automobilu "golf" u koji se "ford" zakucao bila je cela porodica.

- Tri osobe su poginule, međutim, ima i povređenih, intervencija je još uvek u toku - daodao je izvor Kurira.

Inače, na delu puta na kom se dogodila stravična nesreća, saobraćaj je obustavljen. Delovi "golfa" koji je učestvovao u direktnom sudaru rasuti su po auto-putu, a na privm fotografijama vidi se i da je ovaj automobil potpuno uništen.

Na licu mesta su vatrogasci, Htina pomoć i policija.