Austrijski mediji objavili su da je tamošnji sud izrekao prve presude u vezi sa slučajem iznude koji su članovi ozloglašenog kavačkog klana iz Beča organizovali u martu 2020. godine. Kako je objavljeno, u petak su pred bečkim Pokrajinskim sudom dvojica navodnih pripadnika te mafijaške grupe, zbog teške iznude, nepravosnažno osuđeni na po šest i po godina zatvora.

- Čovek je na kraju bio primoran da plati 10.000 evra. U planiranju i organizaciji, prema optužnici, učestvovao je i 61-godišnji Crnogorac, koji je na osnovu evropskog naloga za hapšenje pre nekoliko meseci uhapšen u Beogradu, a početkom godine izručen pravosuđu u Beču. Prema navodima optužbe, on je lično bio prisutan na mestu zločina i putem navodno bezbednog kripto-telefona izveštavao druge članove grupe o dešavanjima u stanu - navedeno je.

Citirane su i neke od poruka koje je slao drugim članovima grupe. U jednoj od poruka se navodi: "Udario ga je pištoljem, krvari“.

- Kada je žrtva rekla da ne može da plati prvobitno traženih milion evra jer nije dovoljno imućna, 61-godišnjak mu je, prema rečima tužioca, poverovao. Naveo je da je žrtva prestravljena - ukazano je tokom sudskom postupka.

Ilustracija Foto: Printscreen Heute.at

Pred većem sudija odgovarao je i 39-godišnji Crnogorac, koji je, po nalogu 61-godišnjaka, za 300 evra kupio četiri pištolja i nabavio plastične lisice i lepljive trake za vezivanje Hrvata. Mlađi optuženi je, prema optužnici, potom otišao u Beograd kako bi preuzeo novac koji je na kraju isplaćen.

- Obojicu optuženih terete podaci sa zaplenjenih kripto-telefona, koji se, prema optužbi, na osnovu PIN kodova mogu jasno povezati s njima. Suprotno njihovim očekivanjima, uređaji koje su koristili za komunikaciju sa drugim članovima klana su dešifrovani i analizirani. Osim poruka koje ukazuju da su oba optužena bila na mestu zločina, policija je pronašla i selfije koji potvrđuju njihov boravak u Beču u martu 2020. Čak su slali i audio-fajlove u kojima su pre i posle zločina konkretno govorili o dešavanjima u apartmanu u centru Beča - naveo je tužilac.

U sudnici je pušteno nekoliko tih snimaka. Optuženi su tvrdili da to nisu njihovi glasovi i da je reč o manipulaciji. Optuženi Crnogorci su osporili i ostale dokaze.

- Ništa od ovoga nije istina. Ja ovo nisam uradio - rekao je 39-godišnjak u sudu. Fotografije na kojima se vidi, kako tvrdi, fotošopirane su.

Šezdesetjednogodišnjak je optužnicu nazvao "pričom za uz kafu“. Pre toga je vređao tužioca i prekidao ga.

- On tvrdi da je žrtva krađe identiteta - prenose austrijski mediji, citirajući ga. "Svaki dobar informatičar i veštačka inteligencija mogu da me ubace u te slike".

Čatove je nazvao "glupošću od prve do poslednje stranice" i dodao: "Ne morate ništa da čitate. Sve je izmišljeno. Mene ovo ne zanima".

- Od rođenja nisam bio u Beču. Šta će mi Beč kad Beograd ima tri miliona stanovnika - rekao je optuženi uzrujano. Tvrdio je da je kao bokser u SAD zaradio "100 miliona dolara“, a potom ulagao u hotele, lokale i garaže.

- To zna cela Srbija i Crna Gora - rekao je, dodajući da vredi 200 miliona evra i da je apsurdno dovoditi ga u vezu s teškim kriminalom. Sud tu njegovu odbranu nije prihvatio.

- Nema nikakve krađe identiteta - rekao je predsedavajući sudija, navodeći da su optuženi jasno povezani sa zločinom.

Presuda nije pravosnažna, a šezdesetjednogodišnjak je burno reagovao kada ju je čuo, uzvikivao je: "Ovo je nasilje". Obratio se advokatici rečima: "Žalba! Do Strazbura! Odmah!".

S druge strane, tužilac smatra da su kazne preblage i najavio je žalbu.