Slušaj vest

Podsetimo, više od 60 učenika jedne osnovne škole u Gornjem Milanovcu, trebalo je da otputuje na ekskurziju. Pošto je utvrđeno da vozač nema uredno lekarsko uverenje, zbog čega je udaljen iz saobraćaja, policija je kod njega pronašla ni manje ni više sumnjivu materiju za koju se sumnja da je neka vrsta narkotika. Deca i nastavnici vraćeni su kućama.

Kakav je epilog drame koja je uznemirila građane na Despotovici, za "Redakciju", otkrila je Gordana Injac - novinar Kurira.

- Šta će se dalje dešavati u ovom trenutku u Gornjem Milanovcu niko ne želi da komentariše. Roditelji su uznemireni, učenici razočarani jer nisu otputovali na ekskurziju, dok nadležni organi i dalje rade svoj posao. Prošlog četvrtka na ovom mestu bio je parkiran autobus koji je trebalo da preveze đake na matursku ekskurziju. Učenici osmog razreda Osnovne škole "Sveti Sava" iz Gornjeg Milanovca nisu otputovali jer je vozač autobusa, po nalogu policije, isključen iz saobraćaja - rekla je Injac.

Gordana Injac - novinar Kurira

"Roditelji učenika i dalje u šoku"

Kako kaže, tokom redovne kontrole, policijski službenici su kod vozača pronašli kesicu sa praškastom materijom za koju se sumnja da je opojna droga. Zabrinjava i podatak da je vozač na alkotestu bio negativan, ali je utvrđeno da nije posedovao važeću lekarsku dokumentaciju, odnosno lekarsko uverenje.

- Iz Policijske uprave u Čačku saopšteno je da je pronađena supstanca poslata na analizu, a ukoliko se potvrdi da je reč o zabranjenoj drogi, protiv vozača će biti podneta krivična prijava. Već je pokrenut i postupak zbog upravljanja vozilom bez važeće lekarske dokumentacije. Roditelji učenika su i dalje u šoku. Navode da je za 63 učenika ovo trebalo da bude maturska ekskurzija sa noćenjem u Nišu. Polazak je bio planiran za četvrtak u 7.30 časova, ali su tek oko 10 časova obavešteni da je ekskurzija otkazana.

Na ceo slučaj reagovao je i Sindikat srpske policije, koji je pohvalio postupanje policijskog službenika Žarka Pejčića iz Gornjeg Milanovca, ističući da je njegovom reakcijom sprečena potencijalno ozbiljna posledica po bezbednost dece. U saopštenju se navodi da je sumnjiva supstanca, za koju se pretpostavlja da je amfetamin, pronađena u novčaniku vozača tokom rutinske kontrole.

Konačna odluka o eventualnom pokretanju postupka zbog posedovanja opojnih droga zavisi od rezultata analize pronađene materije.

"AKO SE POTVRDI DA JE REČ O DROGI, VOZAČU PRETI KRIVIČNA PRIJAVA!" Rutinska kontrola sprečila polazak učenika OŠ "Sveti Sava" na ekskurziju - istraga u toku

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs