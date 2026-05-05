Andrijana Mitrović uspela je da preživi hice, a na godišnjicu zločina za Kurir je tada prepričala nezamislive scene. Kako kaže, kobne večeri bezbrižno je sedela na klupici ispred škole u Duboni, a onda se pojavio pomahnitali ubica i izrešetao je.

- Pre 4. maja 2023. imala sam život pun druženja, ljubavi, snova, želja i život bez bola. Sada imam samo borbu za život - započela je ranije za Kurir.

Ova hrabra devojka je sa nepunih 18 godina doživela nezapamćenu tragediju, a za Kurir je otkrila sve detalje kojih se seća.

- Društvo se okupilo kod spomenika u Ravnom Gaju u Malom Orašju, ali sam ja sa dve drugarice odlučila da odem do škole u Duboni, kako bih se javila i prijateljima koji su tamo bili - priseća se ova hrabra devojka. Podsetimo, u školskom dvorištu u Duboni sedela je grupica mladih, među njima su bili i ubijeni Dalibor Todorović, kao i ubijeni brat i sestra, Milan i Kristina Panić.

- Dača (Dalibor Todorović) se šalio kada smo nas tri došle: "Vidi, došle nam Orašanke iako je slavlje kod njih". Ubrzo zatim, neko je povikao: "Lezite dole!". Nismo očekivali da će se nešto strašno desiti - kaže još uvek vidno potresena Andrijana i nastavlja:

- On je počeo da puca po nama, pogodio me je u nogu i ruku. Drugarici Anđeli koja je došla sa mnom, pucao je u glavu, ona je počela da vrišti. Čuo je njene krike i počeo da se vraća do nas, a tada joj je Ivan (povređeni tinejdžer) rekao: "Ćuti, evo vraća se!". Vratio se i tada nas je sve po još jednom upucao. Mene je taj treći metak pogodio u leđa. Sećam se, Anđela je zapomagala: "Krvari mi glava, umirem".

Ubica je nakon rafalne paljbe pobegao, a Andrijana kaže da se nakon toga malo čega seća. Transportovana je za Beograd u bolnicu, gde su joj se lekari danima borili za život. Kako kaže, na bolničkom lečenju je bila više puta.

- Nisu mi davali velike šanse da preživim. Ostala sam bez bubrega, jetra mi je potpuno uništena, slezina, debelo crevo, ali i tanko - kaže Andrijana plačući. Ipak, uprkos svim teškoćama, ona je veliki borac.

- Moj život više nije isti. Zbog tog monstruma ja više nemam mnoge prijatelje, mrtvi su. Drugim mojim prijateljima život je uništen, kao i moj. Smrtna kazna je mala za monstruma koji nam je uništio život. Ne znam ni koja bi bila adekvatna kazna za ovo što je on uradio - pita se preživela devojka.

Andrijana je u masakru ostala i bez dva brata od stričeva, Petra (25) i Marka Mitrovića (18). Oni su joj rođaci po očevoj liniji, a brutalno su ubijeni kod spomenika u Ravnom Gaju. Nastradali su od ruke istog čoveka koji je njoj zauvek promenio život. Marko Mitrović je, podsetimo, teškim povredama podlegao na mestu, dok se Petar 50 dana borio za život u beogradskoj bolnici, ali na kraju nije izdržao.

Hrabra Andrijana Mitrović kaže da i dalje ne može da shvati da ubijenih više nema.

- Nešto sam pričala pre neki dan sa drugaricom i ona mi kaže: "Pa, pitaj ga", a onda se setim da on više nije živ... Mi i dalje ne možemo da shvatimo da njih nema, da nisu živi. Nismo svesni da se više neće vratiti - rekla je Andrijana dok briše suze.

Objasnila nam je da ide u Ravni Gaj, gde su joj ubijena braća i prijatelji, ali da ne može da posećuje njihove večne kuće.

- Samo jednom sam išla na groblje i ne mogu više. Nekako, nemam snage - govorila je tada Andrijana, dok joj suze same liju niz obraze.

"Tri godine tuge i patnje"

Podsetimo, juče je obeležen trogodišnji pomen žrtvama masakra u selima kod Mladenovca i Smedereva, a kod spomenika u Ravnom Gaju, prisutnima se obratio sveštenik.

