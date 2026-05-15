Slušaj vest

Paketi kokaina označeni žigom plavog petla i potkovice sa detelinom bili su deo pošiljke od oko 1,57 tona droge koja je, prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, iz Kolumbije trebalo da bude prebačena ka Australiji.

U optužnici SDT-a navodi se da su Kristijan Drešaj, Arso Šarić, Novak Joksimović, Davor Kordić i Rajko Smolović početkom 2020. godine postali članovi kriminalne organizacije koju su, prema tužilaštvu, formirali Vaso Ulić, Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan.

Kokain su tokom prenosa, pronašli nadležni organi Kolumbije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) - na 114 nautičkih milja od obale ostrva Malpelo.

Navodi se da je prilikom te akcije, na jednom od plovila, izbio požar, a da su sa drugog broda okrivljeni paktete sa kokainom izbacili u okean, nakon čega su službenici Obalske straže SAD u vodi pronašli i izvukli 240 kilograma te opojne droge.

"Pronašli i oduzeli opojnu drogu kokain koja se u većem broju pojedinačnih pakovanja, tzv. cigli, nalazila na plovilima, od čega je na jednom od plovila, za vreme dok je na njemu bio požar, pronađeno i oduzeto 714 kg opojne droge kokain, kojom prilikom su na brodu zatečeni i lišeni slobode E. G.-T. iz Kolumbije, W. P. Y. M. iz Ekvadora, L. A. V. iz Kolumbije i L. E. N. V. D. iz Kolumbije i protiv njih je pokrenut krivični postupak od strane nadležnih državnih organa, dok su se na drugom čamcu NN lica - članovi posade, dali u bekstvo i za to vreme su pakete kokaina sa predmetnog plovila izbacili u okean, nakon čega su službenici Obalske straže SAD u okeanu pronašli i izvukli 240 kg opojne droge kokain”, navodi se između ostalog u optužnici specijalne tužiteljke Sanje Jovićević.

Obalska straža Foto: Printscreen/Youtube

Ta grupa je, piše u tužilačkom aktu, delovala na teritoriji Crne Gore, Kolumbije, Ekvadora, Australije i Holandije. Tužilaštvo tvrdi da je kriminalna organizacija formirana radi sticanja nezakonite dobiti i moći, a da je njeno delovanje bilo planirano na neograničen vremenski period.

Prema optužnici, članovi su imali unapred određene zadatke, koristili su kriptovanu Skaj komunikaciju, ali i privredne strukture i novac stečen kriminalnom delatnošću.

Hapšenje Kristijana Drešaja u Beogradu Foto: Zorana Jevtić

Drešaj je, prema optužnici, bio zadužen da prati realizaciju plana, obezbjeđuje novac, vrbuje druge članove, učestvuje na sastancima i povezuje pripadnike grupe preko sada dekriptovanog telefonskog programa. Tužilaštvo tvrdi i da je prenosio novac i šifrovane poruke koje su se odnosile na transfere novčanih sredstava.

Šariću se stavlja na teret da je pratio realizaciju kriminalnog plana, obezbeđivao novac, vrbovao članove, organizovao sastanke i učestvovao na sastancima sa organizatorima i drugim pripadnicima grupe. On je, piše, učestvovao i u nabavci broda koji je trebalo da bude korišćen za prenošenje kokaina.

Za Joksimovića se navodi da je razmenjivao poruke sa drugim pripadnicima organizacije, povezivao članove preko Skaja i prosleđivao pinove koji su korišćeni u toj aplikaciji.

Kordić je, prema tvrdnjama SDT-a, pratio tok plana, razmenjivao i prenosio poruke drugim članovima grupe, ali i obezbeđivao i prenosio novac za potrebe kriminalne organizacije, a Smolović da je razmenjivao poruke o realizaciji plana i obezbeđivanju novca, učestvovao na sastancima, nabavljao uređaje za kriptovanu komunikaciju i produžavao Skaj naloge članovima organizacije.

Pakovanja od po 25 kg

U optužnici se opisuje da je kokain bio zapakovan u pojedinačna pakovanja od po 25 kilograma, na delu pakovanja nalazio se žig u obliku plavog petla, dok su druga bila označena potkovicom sa detelinom sa četiri lista i oznakom "RM 11". Piše da je droga zatim smeštena u crne vreće povezane zelenom trakom sa oznakom "200".

Tužiteljka Jovićević navodi da je droga bila podeljena na delove među članovima organizacije, pa je udeo Kristijana Drešaja bio deo ukupne količine od 500 kilograma kokaina koja je, prema optužnici, pripadala Vasu Uliću, D. N. i D. V.

Arso Šarić je, kako se tvrdi, imao udeo od 20 kilograma, dok se udeo Novaka Joksimovića još utvrđuje.

Tužilaštvo navodi i da su drugi članovi grupe imali udele od 100, 35, 300, osam i deset kilograma, dok je preostali deo kokaina pripadao drugim optuženima i za sada nepoznatim licima.

Kokain je, prema optužnici, utovaren na plovila na području Kolumbije, po naredbama Vasa Ulića, koje je na terenu prenosio i izvršavao M. B. Droga je od 27. do 29. oktobra 2020. godine prevožena do lokacije koja je u SKY ECC porukama označena koordinatama "4N. 80 W". Tamo je, kako tvrdi SDT, trebalo da bude pretovarena na brod u vlasništvu NN lica sa nadimkom "F", radi daljeg transporta ka Australiji.

Plan je prekinut 28. na 29. oktobar 2020. godine, kada su nadležni organi Kolumbije i SAD presreli plovila na lokaciji udaljenoj 114 nautičkih milja od obale ostrva Malpelo u Kolumbiji.

"Vaso je pošten čo’jek"

Radoje Zvicer i Vaso Ulić, kako su “Vijesti” ranije objavile, preko posrednika dogovarali su da se sastanu i sačine detalje plana o krijumčarenju kokaina, ali je šef kavačkog klana zazirao od satanka na "tuđoj" teritoriji.

U spisima Specijalnog državnog tužilaštva navodi se da obojica preko "svojih ljudi", koje istražitelji još nisu identifikovali, pokušavaju da ugovore sastanak početkom 2021. godine.

Radoje Zvicer Foto: Europol

Na Božić te godine Ulić na Skaju piše sagovorniku da bi trebalo nakon praznika da se vide: "Drug, ovako, nek prođu ovi praznici. Od ponedjeljka vidi kako, đe i koji dan možemo da se vidimo i da pričamo. Da ti kažem moju stranu priče za posa", piše Ulić pod nadimkom Rendž.

Kašćelan, koji se na tada zaštićenoj telefonskoj komunikaciji potpisuje kao Hector, odgovara da bi mogli da se vide 10. januara.

"Ja čekam na tebe, da javiš đe da se nađemo. Kod mene kući da si dobro došao. AIi, ti vidi, pa javi", navodi Podgoričanin u sledećoj poruci.

Istražitelji dodaju da iste dve osobe, istim povodom komunikaciju nastavljaju 11. januara 2021. godine, kada Kašćelan, nakon Ulićeve pozdravne poruke, navodi da odmara: "Danas odmaram druže u saunu, a ti što činis".

Slobodan Kašćelan Foto: Printscreen

Ulić mu potom kaže: "Isto odmaram, ovih dana sam u PG... Biću od srijede posle podne u Ljutoj, biću tamo nekoliko dana. Vidi kad da se vidimo i đe da se gIedamo’... Drug, mene bi biIo drago da dođeš kod mene", na šta ovaj odgovara da će doći.

Iz ovih komunikacija vidi se da Ulić dogovara da se vidi njim kako bi ga povezao sa Zvicerom, tvrde specijalni tužioci u dokumentu.

Kažu da te navode potvrđuje i Zvicerova komunikacija sa Kašćelanom, takođe od 11. januara 2021. godine. Tada, piše u spisima, on govori Zviceru da će zajedno otići kod Ulića, a okrivljeni Zvicer odgovara:

"Smije li se tamo poći".

"Na Ljutu, a što ne smije... On će tamo doći ili ćemo kod mene kući", odgovara sagovornik tog Kotoranina.

"Da nas ne namjesti", pita Zvicer.

"Ma gdje će te namjestit’, kakvi", ponavlja Kašćelan, ali Zvicer očigledno ne veruje.

Vaso Ulić Foto: Printscreen/Youtube/Vijesti

"Poslaćemo mi prvo da se izvidi teren, ne vjerujem ja nekom, bez užem krugu... Ne treba se opuštati i svaki sastanak treba da bude po nama", dodaje šef kavačakog klana.

Njegov prijatelj koji na kriptovanoj aplikaciji piše pod pinom PCZIY1, odgovara: "Vaso neće... namjestit... Pa mogu kod nas doći, ali Vaso je pošten čo’jek, nije fukara".

Zvicer dva dana kasnije obaveštava druga da mu se Vaso javio "i rekao da će Okac bit’ kod njega sjutra 11h i javiće tada kad će bit kod mene doma".

Nova istraga zbog šverca 903 kg

Sredinom aprila iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) saopštili su da su pokrenuli novu fazu istrage protiv još devet osoba za koje sumnjaju da su bili deo organizovane kriminalne grupe Ulića, Zvicera i Slobodana Kašćelana.

Tim tužilačkim predmetom, prema informacijama "Vijesti", obuhvaćeni su Ljubo Milović, Mileta Ojdanić, Dragan Knežević, Radoje Živković, Milan Vujotić, Nikola Spasojević, Petar Lazović, Ratko Živković i Milan Knežević.

Ljubo Milović i Petar Lazović Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija, Printscreen

I tu devetorku specijalni tužioci terete za stvaranje kriminalne organizacije i šverc oko 900 kilograma kokaina - iz Južne Amerike u Evropu i Australiju.

Iz SDT-a su saopštili da je donošenjem naredbe pokrenut krivični postupak i protiv devetorice okrivljenih.

"Predmet krivičnog postupka je delovanje kriminalne organizacije koju su organizovali sada optuženi V. U., R. Z. i S. K., čiji pripadnici su postali okrivljeni i druga lica, s ciljem vršenja krijumčarenja opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, kao i krijumčarenje 903 kg te vrste droge, u junu 2020. godine, koje je sprečeno od strane organa otkrivanja Australije. Specijalno državno tužilaštvo je ranije, protiv tri organizatora kriminalne organizacije i 22 njena druga pripadnika, podiglo optužnice za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, koje su potvrđene i po kojima je u toku glavni pretres pred Višim sudom u Podgorici", saopšteno je tada iz tužilaštva kojim rukovodi glavni specijalni tužilac Vladimir Novović.

"General" krenuo sredinom 2023.

Prvi dio akcije "General" realizovan je u julu 2023. godine, kada su crnogorske bezbednosne službe, u saradnji sa međunarodnim partnerima, pokrenule koordinisanu operaciju hapšenja i prikupljanja dokaza protiv pripadnika kriminalne mreže povezane sa Ulićem i Zvicerom.

Upravo tadašnja akcija označila je početak razbijanja šire strukture grupe, a istražitelji su ključne dokaze pribavili kroz dešifrovane Sky i Anom komunikacije.

Tada su naredbom o sprovođenju istrage, a kasnije i optužnicom zbog šverca 2,5 tone kokaina, obuhvaćeni - Radoje Zvicer, Vaso Ulić i njegov sin Nikola, Dragan Pavličević, Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Viktor i Leon Drešaj, Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić, Veselin Paro Pavličić, Vukan (Vinetu) Čoković Matić, Mileta Božović, Radomir Dobriša, Petar Miranović, Marinko Prelević i Radovan Pantović.

"Vijesti" su tada objavile da su, u toj međunarodnoj akciji, istražitelji iz SDT-a i Specijalnog policijskog odeljenja (SPO), mesecima tesno sarađivali sa Agencijom Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona (EUROPOL), Federalnim istražnim biroom (FBI), američkom Upravom za suzbijanje narkotika (DEA) i Australijskom federalnom policijom (AFP).