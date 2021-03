ALEKSANDRA JERKOV: Korona žurke, laserski zraci i ljudi-gušteri

Danska će se u potpunosti otvoriti kad se svi stariji od 50 godina budu vakcinisali. Tada će se otvoriti škole, prodavnice, restorani, biblioteke, barovi, muzeji, bioskopi, frizerski saloni, teretane, tada će građani i građanke Danske moći da se vrate svom normalnom životu. Moći će to da učine zbog vakcine. Vakcine koja čuva zdravlje, spasava živote i sprečava komplikacije kod onih koji obole od kovida. Vakcine koja je jedno od najvećih dostignuća nauke u prošlom veku, vakcine koja je spasla čovečanstvo i vakcine koje građani i građanke Srbije, među retkima u svetu, imaju u izobilju.

Mediji su puni tekstova o tome kako hale u kojima se organizuje masovna vakcinacija stanovništva, bez zakazivanja i čekanja, zvrje prazne, kako ljudi ne žele da se vakcinišu i jer, navodno, nisu dovoljno informisani o sastavu vakcina ili nečemu sličnog. Postavlja se zbog toga pitanje šta bi bile dovoljne informacije nekome ko ne zna ništa o toj oblasti, da li bi komponente i sastav vakcine, koji su, uzgred budi rečeno, dostupni, doneli bilo kakvo novo saznanje svim tim ljudima koji o tome ne znaju apsolutno ništa i šta je to potrebno ili dovoljno da ih razuveri i trgne iz zablude da neko putem vakcine pokušava da ih prati, ubrizga im živu u organizam ili im učini kakvo drugo nepočinstvo.

Ako ih nisu razuverile stotine hiljada zaraženih, desetine hiljada ljudi po bolnicama, hiljade mrtvih, ako ih to nije uverilo da korona ipak postoji, da je tu među nama i da ubija, kako će ih uveriti gomile reči i komponenata koje ne razumeju?

Isti ti ljudi su pre nekoliko dana organizovali masovni skup sa opskurnim govorima o magnetnim zracima kojima nas targetiraju s Meseca, s pevanjem, igranjem, sa puno teorija zavere i bez jedne jedine maske. Skup protiv vakcina, protiv mera zaštite, protiv migranata, protiv napretka, protiv medicine, protiv nauke, protiv očuvanja života i zdravlja. Ljudi koji ne žele da se vakcinišu, ne žele da poštuju mere zaštite i ne priznaju da korona postoji su na tom skupu masovno širili zarazu i time doveli do toga da se pandemija produži, mere zaštite potraju i bude ugroženo zdravlje ne samo njih samih nego i svima koji budu u kontaktu s njima ili njihovim porodicama, prijateljima ili drugim kontaktima. Ne znam da li su svesni koliko zlo zapravo čine, koliku štetu nanose društvu u celini, koliko njihova glupost košta života one koji za nju nisu krivi. Ne ugrožavaju oni samo sebe, mnogo više ugrožavaju druge, a na to nemaju pravo.

Osuđujem svakoga ko je taj skup podržao ili na njemu bio, osuđujem svakoga ko je taj skup dozvolio, svakoga ko ga nije sprečio, svakoga ko smatra da je nečije ljudsko pravo da svojom glupošću ugrožava zdravlje i život drugoga, svakoga ko širi teorije zavere, relativizuje tešku zaraznu bolest koja nam je otela život već više od godinu dana, svakoga ko, to je najgore od svega, na tome pokušava da napravi neki politički profit, osuđujem svakoga ko jasno i nedvosmisleno ne osudi ovakvo ponašanje.

Imamo vakcine. Vakcinišite se, ljudi. Samo tako ćemo spasti živote.

