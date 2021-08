ALEKSANDRA JERKOV: "Bolje grip nego čip"

Reči iz naslova današnjeg teksta počeli su organizovano da dele različiti antivakseri, antimaskeri, teoretičari zavera i, očigledno, zagovornici masovnog pobolevanja naših građana od korone i protivnici svega modernog, savremenog i zdravorazumskog. Oni u svojim objavama na različitim društvenim mrežama, osim toga što se lično protive najsavremenijim dostignućima medicine i čovečanstva, pozivaju i narod na grupni otpor korona diktaturi, tobožnjoj tiraniji, aparthejdu, segregaciji, diskriminaciji nevakcinisanih i, naravno, čipovanju od strane korporacija koje su proizvele virus samo da bi, kroz navodno vakcinisanje, mogle da nas potruju, pobiju i prate svaki naš korak. Ove vesti idu rame uz rame sa zabrinjavajućim podacima o tome da je broj vakcinisanih punoletnih građana i dalje ispod 50%, kako naši građani, posebno mladi, ne žele da se vakcinšu i kako odavno nabavljene vakcine čekaju na lageru da ih prime oni kojima ne pada na pamet da zavrnu rukav.

Od vremena kada smo se hvalili time kako evropski mediji nepodeljeno izveštavaju o Srbiji kao o zemlji koja je u rekordnom roku nabavila dovoljan broj doza vakcina svih proizvođača, kada smo svoje nepoverljive prijatelje iz inostranstva uveravali da zaista u Srbiji može da se vakciniše ko god želi i da zaista može čak i da se bira vakcina koju biste najviše želeli, kada smo bili ponosni jer u našu zemlju mogu da dođu i vakcinu prime i oni kojima to njihove zemlje nisu omogućile, prošlo je svega tri meseca. A ipak, kao da je prošao čitav život. U međuvremenu, gotovo sve zemlje koje nisu počele sa imunizacijom na vreme su nas prestigle, oni koji nisu imali dovoljno vakcina sada imaju veći procenat vakcinisanih od nas, a oni koji su se iščuđavali jer su smatrali da Srbiji svakako i ne pripada tako visoka pozicija na bilo kojoj pozitivnoj listi zemalja, pa ni onoj koja govori o broju vakcinisanih stanovnika, dali su sebi za pravo, tvrdeći da smo se na njoj našli sasvim slučajno i zahvaljujući spletu neobičnih okolnosti.

U ovom preticanju nas koji smo prvi počeli sa masovnom imunizacijom, nabavili EU vakcine u vreme kad mnoge EU članice nisu mogle ni da sanjaju o njima i koji i dalje imamo vakcine (koje niko ne želi) prednjači Evropska unija, koja je pre dva dana objavila podatak da je 60% odraslih osoba u celoj EU u potpunosti vakcinisano i zaštićeno od korone. Mnoge zemlje Evropske unije uvode posebne povlastice za one koji su vakcinisani i dozvoljavaju im da se vrate koliko-toliko normalnom životu koji uključuje slobodna putovanja, slobodu kretanja, odlaske na koncerte, u pozorišta, bioskope, zabave, restorane i zabranu za sve one koji imaju nameru da ugrožavaju i svoje i tuđe zdravlje, šire bolest i, generalno, nisu dorasli životu u zajednici. Kod nas su svi tretirani isto, svi stradaju isto, a zabrane se odnose i na one koji su odgovorni prema tuđem životu i zdravlju i one koji biraju da ugrožavaju i sebe i druge. Tamo nema lekara, bivših i sadašnjih članova državnih organa nadležnih za suzbijanje epidemije koji u medijima govore protiv vakcina. Tamo ima edukacije, podizanja svesti građana o važnosti imunizacije, ozbiljne pripreme za novi talas, a isto tako, ima i izuzetno povoljne statistike, one najcrnje i najgore - one o broju u umrlih.

Ali to nama ne treba, zar ne? Mi imamo svoju slobodu, nećemo čipove i nećemo diskriminaciju! Pa makar se svi porazbolevali.