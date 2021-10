ALEKSANDRA JERKOV: (Zar je važno) ko je kriv?

Ovo je najteži tekst koji sam napisala u ovoj kolumni i dvoumila sam se dugo da li da ga napišem. Prva i najčešća reakcija je: „Pusti, dovoljno je teško to što se desilo i bez upiranja prstiju.“ Slede i „Ma nije ni važno ko je kriv, nju svakako ništa neće vratiti“ i „Nemoj sad to, nije se ništa moglo“, ili „Nemoj dodatno otežavati ljudima, nemoj im dodavati so na ranu“. A rana je teška, ona najteža.

Pre dva dana je od komplikacija izazvanih koronavirusom u KBC „Dragiša Mišović“ u Beogradu preminula S. I., stara 33 godine, dan nakon što je hitno porođena carskim rezom, takođe zbog komplikacija izazvanih koronavirusom. Svog sina, kog je pet godina čekala, videla je samo na fotografiji, zato što je suprug zamolio lekare da ga slikaju i da joj pokažu sliku. Dva dana pre nje, 8. oktobra, u UKC Kragujevac od koronavirusa preminula je porodilja Ana P. iz Vrnjačke Banje, stara 36 godina, nakon što je hitnim carskim rezom rodila bebu u osmom mesecu trudnoće. Dva dana pre nje, 6. oktobra, od korone je preminula dvadesetogodišnja trudnica Jovana Petrović iz Knjaževca, koja je bila trudna s blizancima. Prethodno je 24. septembra korona ubila porodilju Anju I. iz Pirota, koja je preminula u UKC Niš, nakon što je rodila zdravu devojčicu. Nepunih mesec dana pre toga je u sedmom mesecu trudnoće u bolnici u Kruševcu od korone umrla tridesetjednogodišnja Miljana Radovanović iz Vlasotinca, a 29. aprila korona je ubila porodilju M. P. iz Zaječara, staru 27 godina, nakon što je rodila devojčicu. Svega deset dana pre toga, 19. aprila, od korone je preminula tridesetdvogodišnja I. M. iz Kostolca, majka petoro dece, u četvrtom mesecu trudnoće, a svega nedelju dana pre nje, 7. aprila, u KBC „Dragiša Mišović“ korona je ubila porodilju D. T., staru 29 godina.

Sve ove trudnice i porodilje umrle su nevakcinisane, zato što su se plašile, zato što su slušale one koji navodno znaju, one koji namerno manipulišu njihovim strahovima i one koji su direktno krivi za to što nisu bile vakcinisane i zato što su umrle. Suprug najmlađe među njima, Jovane Petrović, koja je umrla sa dve bebe u stomaku, ostao je u jednom danu bez žene i dvoje dece. Kroz suze govori o tome da ni on ni ona nisu bili vakcinisani i da ne veruje baš u koronu. Suprug pre dva dana preminule S. I. s bolom se seća njihove petogodišnje borbe da dobiju dete i kaže da se njegova supruga nije vakcinisala jer joj je ginekolog savetovao da to ne učini, a ona je odlučila da iz najbolje namere posluša lekara. I tu dolazimo do suštine. Naravno da su trudnice uplašene, da žele samo najbolje za svoju decu i da neće učiniti apsolutno ništa da ugroze bebu koju nose, posebno ako im je stručno lice reklo da to može da se desi. One imaju pravo da ne razumeju, ne znaju, ne budu informisane i budu uplašene. Imaju pravo. Lekari, s druge strane, nemaju pravo da ne znaju. Nemaju pravo da ih obmanjuju, lažu, pogrešno informišu, manipulišu njihovim strahovima, ugrožavaju i zdravlje i život i njih i njihove dece. Država nema pravo da pušta raznorazne Nestoroviće, Jovane Stojković, teoretičare zavera, nadrilekare, šarlatane i neznalice da na javnim frekvencijama ugrožavaju život i zdravlje naših građana.

Da odgovorim na pitanje iz naslova. Da, važno je ko je kriv što su deca ostala bez majki. I te kako je važno. A to svakako nisu preminule žene.