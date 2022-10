VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Nešto novo

Dobismo vladu, po mnogima kadrovski iznenađujuću. Lično za mene, nema tu nikakvih iznenađenja. Više sam bio iznenađen time što se određene kadrovske promene nisu ranije dogodile, no, nikad nije kasno. Sit sam bio višemesečnog ubeđivanja kako grešim u proceni, jer su raznorazni vajni analitičari i novinari tvrdili da postoje određeni ljudi koji su nesmenjivi, jer ih podržavaju kojekakve ambasade. Uzalud sam pokušavao da ih demantujem i da im dokažem da bez obzira na to da li neko ima nečiju zaleđinu, to kod Vučića ne pali mnogo. Mesecima sam ređao činjenice i, ispostaviće se, apsolutno sam sve pogodio.

Ministri koji čine buduću vladu najpre će uneti neku novu energiju, kao i poglede na rešavanje određenih problema. Na sve to imaće užasno težak zadatak da se nose sa zastrašujućim izazovima i pretnjama koji nam dolaze zbog sve izvesnijeg direktnog sukoba između Rusije i NATO na prostoru Ukrajine. Dakle, pritisci se neće smanjivati, već naprotiv, biće sve žešći. Otuda ovo jeste ratna vlada, jer će biti prinuđena da donosi mere koje se donose u vanrednim, da ne slutim, ratnim okolnostima. Zato je ovo morala da bude vlada isključena od bilo kakvog potencijalnog stranog uticaja, i to mi je bilo ključno kada sam procenjivao ko u istoj neće ostati, pa čak i spremnost da se kladim ko će u istu ući. Posebno mi je drago što sam u potpunosti demantovao tzv. velike novinarske znalce s tajkunskih medija koji su svojim „predviđanjima“ zapravo lobirali za opstanak određenih kadrova u vladi. Namera im nije uspela, pokazali su neznanje i svakom od njih učitelj bi rekao: „Sedi, jedan!“ Molim ih da bar neko vreme prestanu sa „analizama“ i da se pokriju ušima. Znam da obraza nemaju i da nikada neće priznati koliko su promašili. Meni nema potrebe da čestitaju, to od njih nikada ne bih očekivao, ali samo ih ljudski molim da prekinu s ponašanjem malog Ðokice, jer im tzv. analize, koje nam daju preko tajkunskih medija, ne vrede ni pišljivog boba. Posebno mi je milo što njihovi favoriti, koji su im dojavljivali informacije, odnosno koji su preko njih kreirali afere i nameštali svoje kolege u Srpskoj naprednoj stranci, više neće biti u vladi i neće imati priliku da im bilo šta dojavljuju. Slobodno s njima, zajedno podruku, pa plačite.

Što se tiče novih ministara, neka im ovi što im se izmakla asura budu nauk. Dakle, uvažena gospodo ministri, radite isključivo za Srbiju. Manite se drugovanja sa ambasadorima. Njih imate pravo da primite, da porazgovarate, da sagledate neki potencijalno dobar projekat za Srbiju, ali ništa više od toga. Manite se večera i ručkova s njima, pravljenja krsne slave u hotelima gde će vam oni biti specijalni gosti, terevenki u njihovim rezidencijama i sl. Prema vama Bog očito nije imao milosti, jer vam je dao da budete ministri u momentima koji su skoro pa ratni. Donosićete brojne nepopularne mere, ali baš zato morate što više u narod da biste narodu objasnili šta nas čeka i zašto nešto mora da se uradi. Zaboravite na svoje privatne živote, jer oni od danas više ne postoje. Vi ste na neki način žrtvovani da bi otadžbina mogla da se iščupa iz najtežih mogućih trenutaka. Izazovi koji su pred Srbijom su taman takvi da bi svako od nas poželeo da je medved i da prespava zimski san do proleća. Zaboravite na potencijalne kombinacije, relaksaciju, bitnost što ste ministri. Vi ste zapravo vojnici na prvoj liniji fronta koji će prvi primati najteže moguće udare i iste odvraćati kako narod ne bi trpeo.

Kako radili, gospodo, tako vam Bog pomogao.