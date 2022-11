ALEKSANDRA JERKOV: Prvih sto dana, peti put

Što bi se u trač rubrikama svih magazina reklo, kao bomba odjeknula je vest da je novo lice Vlade Bratislav Gašić pompezno najavilo zavođenje reda u Vladi, i to, ni manje ni više, nego time što će stati na put korišćenju rotacija, blinkera i službenih automobila. Na prvi pogled, ova vest sama po sebi nije sporna. Ono što je sporno, međutim, jeste činjenica da je ovo četvrti put da Vlada u istom sastavu najavljuje istu stvar, a da je blinkera i rotacija, kako je novi ministar Gašić odlično primetio, na ulicama sve više i više.

Prvi put je konačni obračun s blinkerima 2013. najavio Aleksandar Vučić. Nakon izbora 2014, kao jedan od prvih poteza nove vlade najavljena je upravo identična stvar - da će rotacije moći da zadrži desetak osoba, dok će svima ostalima biti oduzete. Istih najava bilo je i nakon izbora 2016, da bi se 2020, u okviru unutarstranačke borbe, pojavila vest o tome kako je tadašnja ministarka državne uprave i lokalne samouprave nedozvoljeno koristila rotaciju, pa pokušala da zastraši policiju pozivajući se na funkciju, ali su, srećom, policajci ostali dosledni primeni zakona. Ovo je, naravno, poslužilo kao poligon za tvrdnje kako će se u našoj državi poštovati zakoni i isto vredeti za sve, a što pre Marija Obradović i njoj slični shvate da nema zaštićenih i da niko nije iznad zakona, tim bolje za njih.

Otkud sada onda, svega dve godine nakon što su rotacije potpuno iskorenjene s naših ulica, uprkos onome što su čitatelji možda sopstvenim očima imali pravo da vide, ponovo oštre najave ukidanja rotacija? Mediji kažu da je Bata Gašić „izribao ministre“ i „grmeo na sednici Vlade“, a tom prilikom smo saznali da blinkere, osim neposlušnih ministara, koriste i estradne ličnosti, poslanici, biznismeni i predsednici opština.

Zbog čega je ovo uopšte tema kolumne? Zbog čega je ova beznačajna vest zapravo toliko suštinski značajna? Zbog toga što je ona ilustracija populizma, praznih površinskih i demagoških „mera“ i „reformi“ koje to nisu, koje služe isključivo tome da pojedinci izgovaraju ono čemu se narod raduje, da krenu u obračun sa „bahatom vlasti“, iako su i sami više od deset godina ključne poluge te iste bahate vlasti, uvek u vrhu, uvek među najmoćnijima. Već je skoro zaboravljen skandal nakon kog je Bratislav Gašić smenjen s mesta ministra odbrane. Njegova uvreda ženama i konstatacija da „voli novinarke koje lako kleknu“.

Kada mu nakon helikopterske nesreće, u kojoj je život izgubilo sedam osoba, nije falila ni dlaka sa glave, uz veliku pompu je smenjen zbog mizoginih ispada, ali samo da bi se obreo na isto toliko moćnoj poziciji, šefa tajne policije, s koje nije imao uvid u to ko sve koristi rotacije i blinkere, pa ga je ta vest neprijatno iznenadila. Ministar policije bi, da mu je toliko do istraga i zavođenja reda, mogao, recimo, da ispita kako je moguće da se u samom vrhu policije, u srcu ministarstva, u prethodnih nekoliko godina formira jedna od najokrutnijih mafijaških grupa u Evropi. Mogao bi da ispita tolike afere, međusobne optužbe u vrhu vlasti ko više sarađuje s mafijom, imao bi toliko posla, samo kada bi zaista hteo da se pozabavi istragama, reformama i promenama. Umesto toga, imamo iskorenjivanje blinkera, peti put. I to govori baš sve.