MINISTARKA ĐEDOVIĆ: To je ogroman novac! Otkrila koliko smo uštedeli odlaganjem grejanja ali i koliko stepeni mora biti u stanu

BEOGRAD - Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović rekla je danas da je pomeranjem početka grejne sezone ostvarena ušteda od više od 50 miliona evra.

Ona je za TV Pink rekla da je "to ogroman novac, a da je bivši nemački kancelar građanima poručio da će u stanovima morati da budu u džemperima".

"Srbija je spremna za zimu. Grejna sezona je uspešno počela, zaključno sa 10. oktobrom su napravljene sve pripreme. Potrebno je da se uhodamo, primećeni su neki rutinski kvarovi, ali ništa što ranije nije bio slučaj", rekla je Đedović.

Dodala je da "ako ne bude nepredviđenih situacija, da ima dovoljno energenata".

foto: Promo

Ona je rekla da je globalna situacija neizvesna i da ne zavisi samo od Srbije. "U Mađarskoj imamo oko 380 miliona kubika gasa i to je nešto na čemu je tehnička vlada vredno radila, u Banatskom dvoru 280. Ako ne dođe do nepredviđenih situacija imamo dovoljno energenata da to prebrodimo", rekla je Đedovićeva.

Istakla je da je što se štednje tiče, "potrebno da shvatimo postepeno da odgovornost kreće od pojedinaca". Temperature u stanovima će, prema njenim rečima, biti 20 stepeni i da je za sada odluka takva.

"Ako spoljne temperature ne padnu ispod 16 stepeni, sistem se sam niveliše i greje manje", rekla je Đedović i navela da ima u rezrevama oko 35.000 tona mazuta i da je to "dovoljno u ovom momentu".

Kada je reč o uglju, Djedović je navela da ga u rezrvama ima 1,2 miliona tona i da se radi na uvozu tog energenta.

Kurir.rs/Beta