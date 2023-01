ALEKSANDRA JERKOV: Crni ovan

Pre nekoliko dana u Novom Sadu četvrti put za kratko vreme napadnut je klub „Crni ovan“. Novosadska policija je naizgled brzo reagovala i uhapsila počinioce, koji se terete za krivično delo nasilničko ponašanje. Na prvi pogled, čini se da reakciju treba pohvaliti. A zapravo je problematično sve.

Najpre, „Crni ovan“ nisu napali slučajni prolaznici, koji su prošli pored ovog lokala, napravili štetu i produžili dalje. Daleko od toga. „Crni ovan“ su ciljano, smišljeno i za to posebno opremljeni napali momci organizovani u grupu koji su na vidnom mestu nosili nacističke, rasističke i fašističke simbole - zastavu Konfederacije, kukaste krstove i oznake organizacija Hitlerovih sledbenika. Oni su za tu priliku bili naoružani bokserima, palicama i mačetama, upali su u lokal, napali i imovinu i goste, među kojima je bila jedna trudnica, naneli su teške telesne povrede dvema prisutnim osobama, imali su vrlo jasnu političku i ideološku agendu, kao i razloge zbog kojih su odabrali baš taj lokal. „Crni ovan“ je u alternativnim krugovima, naime, poznat kao lokal u kom se okupljaju antifašisti, aktivisti, osobe koje podržavaju manjinska prava, društveno angažovani pojedinci, koji u ovom klubu ponekad organizuju i događaje, tribine, debate i slične aktivnosti. Kao takav, zbog same činjenice da predstavlja neku vrstu oaze slobodnog mišljenja, naravno da je u fašističkim krugovima doživljen kao stecište satanista, svega što je antisrpsko, naopako, opasno i svega što predstavlja pretnju nacionalnom jedinstvu, sabornosti, svetosavlju i svemu onome što u iskrivljenim stvarnostima raznih fašista, nacista, rasista i inih spada u poželjno i prihvatljivo srBstvo. Zato ovi mladići nisu slučajno izabrali „Crni ovan“. Zato oni nisu ni prvi koji su došli na ideju da ga napadnu. I zato njihovo delo ne sme biti okarakterisano tek kao nasilničko ponašanje. Ono mora biti tretirano i kvalifikovano drugačije - kao krivično delo izazivanja verske, nacionalne i rasne mržnje i netrpeljivosti - sve drugo je zatvaranje očiju pred činjenicom da se radi o ciljanom napadu iz ideoloških razloga. Ovo nije novotarija u Novom Sadu. I pre gotovo 20 godina grupa sličnih mladića, predvođena vođom kog su iz milošte zvali kako drugačije nego Firer, upala je da bije grupu ljudi sa kojom se ideološki razlikovala. U pitanju je bila antifašistička tribina na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. I tada je to što su uradili isprva kvalifikovano kao krivično delo nasilničko ponašanje, ali je posle burne reakcije javnosti došlo do preinačenja krivičnog dela i ono je tretirano kako i treba - kao izazivanje verske, rasne i nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Ti simpatični mladići su nakon toga organizovali proslavu Firerovog i Himlerovog rođendana u Novom Sadu, i to pravog Firera, ne tog novosadskog, tako da se pokazalo da je raskrinkavanje i prikazivanje ovih ljudi onakvim kakvi stvarno jesu - kao fašisti i nacisti - zapravo bio jedini način da se prikažu u pravom svetlu i da se građanima ukaže na opasnost od takvih simpatičnih grupa. Zbog toga je svaki pokušaj da se ovo što se desilo u „Crnom ovnu“ ublaži zapravo zamagljivanje suštine. A suština je ovde, kao i svaki put, vrlo jednostavna - naoružana grupa nacista, rasista i fašista došla je da se fizički obračuna sa antifašistima. Ako institucije ne budu to rekle, građani će morati: No pasaran!