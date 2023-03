VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Korupcija i sistem

Nedavno je objavljena vest da je uhapšeno gotovo 28 lica zbog raznih krivičnih dela koja spadaju u tzv. koruptivna krivična dela. Mahom se radi o neosnovanom povraćaju PDV, pranju novca i poreskoj utaji. Iznos koji se uhapšenima stavlja na teret da su oštetili Srbiju, odnosno njen budžet, jeste oko 300 miliona dinara. Prilično pozamašan iznos. Složićemo se svi da je ova akcija države nešto što je dobro i moramo da pohvalimo rad Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i policije i BIA. Dakle, svaka čast i bravo.

No, ipak ima tu nešto što ostaje nedorečeno i o čemu bi moralo da se napiše koja rečenica. Igrom slučaja, branilac sam jednog od okrivljenih, pa sam se malo udubio u predmet, no, naravno, da o detaljima istrage nemam pravo još ništa da kažem. Međutim, ono na šta imam želju da ukažem verujem da nikom neće zasmetati, jer se radi o suvoj logici. Naime, među uhapšenima nema nikog iz državnih organa, odnosno nikog iz sistema, što je prvo što mi je upalo u oči kada sam čitao detalje iz same naredbe o sprovođenju istrage. Da se razumemo, ovo nije jedinstveni slučaj kada su u pitanju koruptivna krivična dela i to je ono što veoma često bode oči, jer sasvim je logično da se onda zapitate da li to postoje neki koji su zaštićeni, a boranija se pušta niz vodu.

Dakle, ukoliko se neko tereti da je po osnovu neosnovanog povraćaja PDV oštetio državu za neki iks-ipsilon milionski iznos, naravno da takav moram da odgovara ukoliko se tako nešto dokaže. Međutim, ne može samo on da bude priveden, jer mu je taj neosnovani povraćaj PDV odobrio neko iz same Poreske uprave, pa, shodno tome, taj koji je to odobrio bi takođe morao da odgovara. Čak je njegova odgovornost veća. Nemoguće je u kontinuitetu ostvarivati neosnovani povraćaj PDV, a da se u samoj Poreskoj upravo ne upali lampica da nešto nije uredu. Hoću da kažem da je jasno u toj situaciji da je neko u Poreskoj upravi namerno žmurio na oba oka i sve to odobravao. Otuda, mora da se ide do kraja i da se pre svega unutar sistema suzbije korupcija. Drugačije se ne može, odnosno sama akcija će ostati nedorečena i obuhvatiće sitnu boraniju na kojoj će se slomiti kola. Inače, želim da pohvalim naše poreske zakone, jer oni jesu dobri. Gotovo je nemoguće da prevariš državu i da utajiš porez. Poenta je u sprovođenju zakona, odnosno u tome koliki su kapaciteti države da zakone sprovede. Naravno, potrebna je i stručnost u tužilaštvima, posebno u koruptivnim odeljenjima, jer deluje zapanjujuće da koruptivna odeljenja nemaju kao savetnike nikog ko poznaje finansijsku forenziku, finansijske prevare putem kompjuterskog kriminala i sl. Dodatno, ako želimo da zadržimo tužioce kako ne bi pobegli ka advokaturi, mora se pronaći način da im se povećaju primanja. Na kraju, vraćajući se na početak teksta, uvek imajmo na umu da riba od glave smrdi. Odgovorno tvrdim da je nemoguće napraviti veliku poresku prevaru, posebno utaju poreza ili da dobijete bez osnova veći iznos PDV, a da u sistemu niste imali pomagača. Zato, ako je država odlučila da krene u obračun sa onima koji joj čerupaju budžet, moraće da pročisti svoje redove, odnosno da suzbije korupciju unutar samog sistema.

Nadajmo se da se ide ka tome.