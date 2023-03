"SREDIO SAM JOJ STAN, A ONA ME TERA ZBOG OVOGA!" Nakon oglašavanja stanodavaca, podstanar žestoko odgovorio: IMAM SVE SNIMLJENO

Nakon price Jelene Čeze iz Zemuna koja bezuspešno pokušava da iseli porodicu kojoj je iznajmila nekretninu, jer po njenim rečima, ne plaćaju ni kiriju ni račune, za našu televiziju pristao je da govori i njen stanar.

Zbog bezbednosti svoje dece, insistirao je da njegova izjava bude bez otkrivanja identiteta. Jelenu poznaje preko osam godina, a kuću je od nje iznajmio jer mu je bio potreban dom dok investitori ne završe zgradu u kojoj je kupio stan. Ugovor su potpisali regularno, overili kod notara a stanari su bili prijavljeni na adresu gde žive.

- Došlo je do problema onog momenta, kada je u kući završeno renoviranje. Ti si renovirao? Ja sam renovirao lično, ja, moj brat, moji radnici, moji prijatelji, svi koji me poznaju, mi smo renovirali skoro tri meseca - rekao je podstanar.

foto: Kurir televizija

Prema njegovim rečima renoviranje kuće je bilo neophodno kako bi se stvorili normalni uslovi za život, a Jelena je bila upoznata i saglasna sa tim. Dogovor je bio da kroz umanjivanje kirije Jelena namiri troškove koje je stanar imao. Prema njegovim rečima, stanodavka u sređenom stanu videla je potencijal.

- Problem glavni nastaje u decembru kad ona dolazi, imam kamere i u kući zbog dece jer su mi maloletna deca, imamo snimljeno. Problem nastaje kad ona kaže da je prodala kuću investitoru, upisao se na 10 posto građevinskog zemljišta njene parcele, i moramo da se iselimo do juna meseca dok ne krene gradnja. Ja sam rekao nema problema - rekao je podstanar.

Prema rečima sagovornika novinara Kurir TV predraga Žamboka, oduševljena izgledom renoviranog stana, rekla je da nema nikakve obaveze prema njoj, međutim, taj njen stav nije dugo trajao.

- Ona pokušava da nas istera u januaru nakon tri meseca življenja tu, ona pokušava da nas istera sa pričom kako nisu plaćeni računi i kako nije plaćen infostan, kako mi ne plaćamo kiriju - rekao je podstanar.

foto: Kurir televizija

I on je bio spreman da izađe po naredbi Jelene, ali prethodno da svedu račune na nulu. Kaže da ga je na taj njegov predlog dočekao hladan tuš.

- Ona je rekla tuži me, možda ti i vratim novac. Šta je poenta priče? Dovela je investitora i videla, pokazala investitoru, da je stan od jedne rujine i rupe prosto sređen kompletno, zamenjena, struja, kvake, brave, sve je zamenjeno, sve je novo stavljeno, da bi mi saznali od drugog suvlasnika kuće, da su oni u pregovorima bili jos od maja meseca, znači ona je namerno i svesno tražila nekog ko će to da sredi, da ga prevari da bi dobila na ceni - rekao je podstanar.

03:44 SREDIO SAM JOJ STAN, A ONA ME TERA ZBOG OVOGA! Nakon oglašavanja stanodavaca, podstanar žestoko odgovorio: IMAM SVE SNIMLJENO

Kiriju je plaćao redovno do pre godinu dana, kao i račune za struju, što je i dostavio našoj redakciji, prestao je onog momenta kada je kako kaža stanodavka počela da lepi plakate po Zemuni sa pokušajem da ga iskompromituje, za šta je ista tužena, i okrivljena od strane Prvog osnovnog suda, ali novčano kažnjena. Kaže da bi se iselio i već danas, ali.

- Ali svoj novac i da me neko prevari na taj način, ne dozvoljavam, i to je jedini razlog zašto ne selim iz kuće do sudske presude - rekao je podstanar.

foto: Kurir televizija

Ovaj otac dvoje dece kaže da je pored svog psihičkog šikaniranja od strane Jelene koje traje skoro dve godine, ovih dana doživeo i medijski linč i da je to njen pokušaj da ga istera pošto poto.

- Ja sudski postupak gledam kao poravnanje, ako sud na sledećem ročištu u septembru kaže to, ja ću izaći - rekao je podstanar.

Kaže i da se redovno odazivao na sud sem jednom kada je bio sprečen zbog bolesti, da je poštovao zakon i vodio se moralnom etikom, ali da neke stvari sa druge strane prelile čašu. Nada se da jesen doneti epilog ove priče ali i da će zgrada u kojoj je kupio stan biti što pre gotova.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs