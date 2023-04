VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Država u državi

Bio sam žestoko protiv ustavnih promena koje su se ticale pravosuđa i nimalo se ne kajem zbog toga. Danas gotovo na svakom koraku dobijam potvrdu ispravnosti stava kog sam zastupao, ali sada je kasno. Ustavne promene su se dogodile, a mi smo u finišu da dobijemo novoizgrađenu državu u državi, odnosno paralelni sistem u odnosu na vlast koju je narod birao na izborima.

Ta paralelna struktura oličena u sudokratiji biće zapravo suštinska vlast u državi bez ikakve kontrole i odlučivaće o sudbinama građana kako joj se prohte. Uostalom, pogledajte američko pravosuđe koje bez trunke stida procesuira bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, i to samo zato da bi ga sprečili da se kandiduje na narednim predsedničkim izborima. Tako će se to i u Srbiji dešavati. Nepodobni će kroz izmišljene i lažne sudske procese biti eliminisani od strane pravosuđa, koje će biti nezavisno od sopstvene države i naroda, ali veoma zavisno od uticaja američke i još nekih zapadnih ambasada. Baš onako kako je to činila krajnje negativan lik Laura Koveši u Rumuniji. No, to je već neka druga tema, ali slično nam se nešto ovde priprema. Dakle, ključna želja zapadne agenture, posebno američkog faktora, jeste ovladavanje istragama, odnosno stavljanje pod potpunu kontrolu svih istraga koje se vode pred višim tužilaštvima, posebno pred specijalnim odeljenjima za organizovani kriminal i ratne zločine. Otuda je u tom segmentu ubedljivo najveće angažovanje USAID organizacije, inače organizacije američke vlade, koja navodno kroz edukaciju, seminare i stručno osposobljavanje nudi razne pogodnosti onima koji pristaju da prođu kroz njihove programe. Posebno se tu ističe program koji oni obilato dotiraju, a to je program „Otvorena vrata pravosuđa“.

Primetićete, svi oni iz srpskog pravosuđa koji prođu taj program ili učestvuju u njemu kroz pisanje tobože stručnih tekstova nekako izbiju u prvi plan da postanu sudije ili tužioci, tužilački zamenici i pomoćnici. Na taj način je stvorena jedna ogromna mreža kadrova koji su pod direktnom kontrolom i koji će na perfidan način izvršavati zadatke koje pred njih stavljaju donatori.

Ko kontroliše istrage, suštinski kontroliše državu. Zato su Amerikanci toliko snažno insistirali na promenama Zakonika o krivičnom postupku 2011. i na uvođenju tužilačkih istraga. Ukinuli su institut istražnog sudije, jer to nisu tako lako mogli da stave pod kontrolu i sve istrage u kompletu dali su u ruke tužiocima, koji se ni do danas u potpunosti nisu osposobili da ih kvalitetno vode, i zato neretko imamo strahovite greške u prikupljanju dokaza. Ipak, tužioce, tj. ljude u tužilaštvu, daleko je lakše staviti pod kontrolu, jer se za njih u potpunosti obezbeđuju razne edukacije, putovanja, stručna usavršavanja, seminari, a sve su to odlična mesta da im se priđe i da se zavrbuju. Kako bi postao popularan, obezbediće mu se gostovanje na nekom od kontrolisanih medija, ako bude potrebe proglasiće se junakom u borbi protiv kriminala. Sve u svemu, izbori na kojima biramo vlast sve više će postajati besmisleni, jer ta vlast koju građani biraju uskoro se neće pitati ništa. Vlast u ovoj državi obavljaju kojekakve agencije i nezavisna tela u kojima se uhlebljuje prozapadni nevladin sektor i otuđeno pravosuđe, koje je bez ikakve kontrole osim one iz zapadnih ambasada. To vam se zove perfidna okupacija.