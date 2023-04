OGLASILA SE I VMA OKO DOPUNSKOG RADA I CENE PREGLEDA: Cena zavisi od OVOGA! Evo gde ide prihod!

Vojnomedicinska akademija ponovo je uvela dopunski rad ove vojnozdravstvene ustanove namenjen zainteresovanim građanima koji žele preglede i usluge lekara VMA po komercijalnim uslovima, saoštila je VMA.

- Pregledi, koji se od ponedeljka do četvrtka od 15.30 do 19 časova obavljaju u preko 20 specijalističkih i supspecijalističkih kabineta Poliklinike VMA, mogu se zakazati svakog radnog dana putem Službe za zakazivanje pregleda VMA. Pored izbora željenog pregleda, građani dobijaju i informaciju ukoliko žele da ih pregleda određeni lekar pa i u skladu sa tim mogu izabrati datum za pregled. Zakazivanje pregleda omogućeno je svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 putem brojeva telefona 011/3608-498, 011/3609-399, 011/2662-717 ili ličnim dolaskom na Polikliniku VMA - saopštila je VMA.

Cena lekarskog pregleda razlikuje se na osnovu iskustva i staža, to jest da li je u pitanju pregled lekara specijaliste, doktora nauka, primarijusa ili profesora određene medicinske grane, a kompletan cenovnik usluga objavljen je na sajtu Vojnomedicinske akademije.

Zbog velikog interesovanja za ovaj vid lečenja u VMA nastavljena je praksa pružanja zdravstvenih usluga tokom dopunskog rada čime se pored održavanja konkurentnosti VMA na tržištu, obezbeđuje dostupnost zdravstvenih usluga većem broju građana, a bez opterećenja fondova za zdravstveno osiguranje. Građani naše republike, ali i republika u okruženju pa i stranci, bili su i pre pauze izazvane pandemijom koronavirusa korisnici zdravstvenih usluga Poliklinike VMA po komercijalnim uslovima.

Ostvareni prihod iz dopunskog rada VMA biće iskorišćen za adekvatnu nadoknadu svim zdravstvenim radnicima angažovanim u poslepodnevnim časovima, pokrivanje troškova održavanja, a ostalo će biti usmereno na nabavke medicinskih sredstava i dalje unapređenje medicinske opreme u ovoj vojnozdravstvenoj ustanovi.

O Vojnomedicinskoj akademiji

Vojnomedicinska akademija od 2010. godine po Planu dežurnih ustanova Grada Beograda dežurna je sredom za sve građane kojima je potrebna urgentna medicinska pomoć kada u proseku bude pregledano oko 500 pacijenata uz više desetina prijema na bolničko lečenje. Tokom pandemije koronavirusa VMA, kao bolnica van kovid sistema, svakodnevno je preuzimala urgentne pacijente svih zdravstvenih ustanova koje su ulazile u kovid režim rada bez obzira na vrstu njihovog zdravstvenog osiguranja. Ova vojnozdravstvena ustanova namenjena je prvenstveno lečenju vojnih osiguranika, ali traženost internističkih i hirurških specijalista nosi tradiciju poverenja u vojne doktore i vojnu medicinu. Zbog toga na pregled uz uput nadležnog lekara ili nadležne zdravstvene civilne ustanove od 2008. godine u VMA dolaze i osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Za ove pacijente, VMA i njen poliklinički deo rade u prepodnevnim časovima. Svaki građanin naše republike, kao i republika sa kojima je VMA potpisala ugovor o zdravstvenom osiguranju, imao je, a ima i dalje, pravo da sa uputom nadležne zdravstvene ustanove potraži pomoć lekara VMA i zakaže pregled u prepodnevnim časovima.

