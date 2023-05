VLADIMIR ÐUKANOVIĆ: Predsednikov podkast

Pročitah pre neki dan da će predsednik Republike pokrenuti podkast. Ne znam koliko je tačna ta informacija, ali ako jeste, svaka mu čast i puna podrška za ideju. To je znak da je prihvatio moderno obraćanje nekim novim generacijama koje odavno ne gledaju televiziju i ne čitaju novine. Verujem da će to biti ubedljivo najslušaniji podkast.

Za sebe mogu da kažem da sam nekako u mnogo čemu bio pionir u redovima stranke kojoj pripadam, posebno što se tiče obraćanja građanima. Od kultnog radio Fokusa, koji je svoju misiju podrivanja tadašnje vlasti odradio fenomenalno, preko prvih Jutjub obraćanja, kada su mi se mnogi smejali, do obraćanja putem Instagrama, Fejsbuka, Tvitera, pa i Tiktoka. Dakle, odmah po promeni vlasti shvatio sam koliko je Jutjub moćno oružje i koliko mlađe generacije, jednostavno, sve manje gledaju televiziju.

Danas se ispostavilo da sam apsolutno bio u pravu, a mnoge moje kolege iz stranke krenule su isto to da čine, naravno - uz daleko bolju produkciju sa svojim PR timovima. Recimo, pohvaliću kako to radi Goran Vesić, koji je upornošću na Tiktoku, Fejsbuku i Tviteru uspeo fenomenalno da promeni mišljenje građana o sebi, tako da ga danas dobar deo mlađe populacije gleda kao pozitivca.

Danas je era podkasta, jer postoji ozbiljan deo publike koji se tačno orijentiše prema onome što želi da sluša. Dodatno, publika koja sluša podkaste želi nešto i da nauči, što znači da je ona uglavnom visokointelektualna. Ta publika neće da sluša besmislene politikantske svađe, već želi konkretna rešenja. Naravno da sam pokrenuo i sopstveni podkast „Analiza stanja“, i verujte mi, to nije nimalo lako raditi, jer morate dobro da se pripremite za svaku temu, morate da budete zanimljivi i da držite pažnju, a to je užasno težak posao.

Suštinski, nekadašnji rad na Fokus radiju mi dosta pomaže u tome, jer publika koja voli podkaste uglavnom ima kulturu slušanja. Podkast se sluša, čak i ako ga postavite na Jutjub i, kao što danas imate mogućnost, i na Spotifaj u video-verziji, njegova poenta je slušanje. To je ono što se ne samo u Srbiji već u čitavom svetu izgubilo, ali podkasti počinju polako da vraćaju kulturu slušanja i učenja. Zato sam oduševljen predsednikovim potezom, jer nije isto obraćati se publici koja gleda televiziju i sluša podkast. Ovde će biti dosta teže da se ubede ljudi u njegove stavove. Podkast publika je kritička publika, uvek ima nove sumnje, nova pitanja i dileme, produbljuje teme, a mladi vole da to slušaju. Osećaju kao da se njima direktno obraćaš i zato televizije sve više postaju besmislene. Posebno političke emisije po televizijama. One su oličenje neinventivnosti, učmalosti, sterilnih i prežvakanih razgovora, te ukoliko same televizije ne promene nešto u svojim koncepcijama, preti im dodatni pad ionako odavno strmoglavljene gledanosti. Budućnost pripada digitalnom svetu, a već je danas realnost da se pisani mediji lagano gase, dok televizije doživljavaju katastrofu u gledanosti. Mladi ljudi ne gledaju televiziju, informišu se preko aplikacija, portala, Jutjuba, Spotifaja. Političari bi morali da iz korena promene svoja sterilna i dosadna obraćanja. Otuda je ideja za predsednikov podkast prava stvar.