VLADIMIR ÐUKANOVIĆ: Opozicija svakoj vlasti mila

Ljudi, najiskrenije vam ovo pišem, ali SNS kao vladajuća stranka, kao i celokupna vlast uopšte, nikakve veze nema s neverovatnim zbivanjima unutar opozicije. Od momenta kada su krenuli sa sumanutim protestima, odnosno kada su krenuli da te iste proteste brutalno zloupotrebljavaju i da luduju blokirajući ljudima ulice, auto-puteve, da traže sumanute zahteve vlast da im ispuni, mi zaista prstom mrdnuli nismo.

Jedino što smo učinili bilo je da im izađemo u susret u Skupštini i da imamo maratonsku sednicu po tačkama koje su oni tražili i formulisali, kao i da ih Aleksandar Vučić pozove na razgovore koje su oni brutalno odbijali. Ništa više od toga učinili nismo. Stajali smo po strani, trpeli uvrede, posmatrali dokle to ludilo može da ide i nadali se da će sami shvatiti koliko je to što čine idiotizam. Podsetiću vas, do pre samo mesec dana govorili su da je Vučić gotov, da će nas juriti po ulici, da se narod probudio protiv vlasti i da nam nema spasa. Svuda su najavljivali naš raspad i da će nas naterati svaki njihov idiotski zahtev da ispunimo. Umesto toga, epilog njihovog ludovanja je sledeći:

1. Raspala se tzv. Zelena koalicija. Ćuta je udario na Zelenovića i na sve ostale. Valjda je i tu zavladao princip ko će biti kalif umesto kalifa i raspad je bio neminovan.

2. Narodna stranka se raspala na „jeremićevce“ i „mikijevce“, tako da taj rat između dojučerašnjih najbližih saradnika Vuka Jeremića i Miroslava Aleksića, pršti na sve strane.

3. Jeremićevo krilo optužilo je za raspad stranku Dragana Ðilasa, odnosno da je on uzeo pod svoje Miroslava Aleksića i da se svim silama trudi da ugasi Narodnu stranku i da iz političkog života eliminiše Vuka Jeremića.

4. Ðilasov SSP našao se na udaru Dveri zbog Marinike Tepić, koja je zasela na čelo Anketnog odbora Skupštine Srbije odlukom u Skupštini Srbije za koju su inače Dveri glasale, a ona glasi da predsednik Anketnog odbora dolazi iz redova najjače opozicione poslaničke grupe.

5. SSP nikako ne ostaje dužan na sve ove napade, pa se Ðilas svojski trudi da preko N1 i Nova S, kao i portala Direktno oblati Boška Obradovića i Vuka Jeremića, ali i da udari pomalo na Zelene.

Mogao bih ovako do sutra, ali činjenica je da se opozicija raspala kao jogurt na suncu i da je njihov međusobni rat izašao u prvi plan, čak i u opozicionim medijima. Sujete, podmetanje nogu, međusobna netrpeljivost, sve to je uticalo da se sami unerede, samounište i da dodatno ojačaju Vučića i Srpsku naprednu stranku, koji ni krivi ni dužni ubiraju nove procente tako što stoje po strani i čudom ne mogu da se načude ko su im protivnici. Uvek se setim njihovog kukanja kako Vučić ni s kim ne izlazi na TV duel od opozicionih lidera. Oprostite, a ko je ovde lider? Sa kim da izađe na duel, a da ne bude bačena krivica po Vučiću da nekog iz opozicije namerno forsira? Da li uopšte neko danas može da precizno kaže ko je lider opozicije i koga ovakva opozicija uopšte predstavlja?

Ovakvu opoziciju, realno gledano, poželela bi svaka vlast. Dve ovce da im daš da sačuvaju, jednu bi izgubili.