VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Uvlačenje Srbije u rat

Poštovani čitaoci, odavno su mi jasne namere, a i pisao sam i govorio o tome, želje mnogih u našem okruženju, ali i velikih sila, što sa zapada, ali i nekih sa istoka, da se Srbija uvuče u rat. Ovi sa istoka žele malo da relaksiraju njihova ratišta i da se fokus pomeri ka Evropi, a ovi sa zapada, posebno naše okruženje koje timare, najpre ne žele ekonomski, vojno i svakom pogledu jaku i stabilnu Srbiju, ne žele je nezavisnu i suverenu, jer tzv. mali Rusi, kako nas inače tretiraju, za njihove poglede su čir i problem, a ne saveznici. Srbija u potencijalnom sukobu je sjajno mesto da se kroz rat oslabi, da ekonomski krahira i da bude konačno okupirana, jer realni da budemo, u sukobu s NATO mi nemamo neke izgledne šanse. Zato budite spremni na brojne scenarije, provokacije do ivice pucanja i zaista, možda, na potencijalni ratni sukob.

Srbija mora da bude kažnjena jer je neposlušna. Ne želi da prihvati nametnuti genocid u Srebrenici za srpski narod, neće da prizna nezavisno Kosovo i ne uvodi sankcije Rusiji. Ima li snažnijih razloga od tih da se Srbi nauče pameti. Da, mi moramo da budemo izudarani, dovedeni do ruba propasti, predstavljeni kao divlje zveri i teroristi i da se sasvim opravda svaki agresivni gest prema nama. Svako ubistvo srpskog deteta biće predstavljeno kao borba protiv terorizma, jer i deca mogu da budu teroristi. Svaki čin ukazivanja da Srbi žele da žive u Srbiji i da Kosovo nije nezavisna država tretiraće se kao teroristički. Srbi na severu Kosova i Metohije su od prošlog vikenda za Zapad teroristi. Čitav sever ustao je i u gromoglasnoj tišini odao poštu svojim mučki ubijenim komšijama, upalio im sveću i proglasio ih herojima, što zaista i jesu, ali to je za zapadnjačke oči čin podrške terorizmu. Dan žalosti u Srbiji je čin podrške Srbiji terorizmu. Tako će nas ubuduće tretirati, spremite se na to.

Iznad svega, najodvratniji su tzv. nezavisni mediji u Srbiji. Ta gomila nikogovića koja dinara poreza ne plaća Srbiji reemituje svoj program iz Luksemburga i to je ono što ovoj vlasti ne može da se oprosti jer je to dopustila, vodi konstantnu agresivnu propagandu za Kurtija. TV Klan Kosova nema takvu agresivnu kampanju za Kurtija i njegove zlikovce kao što to imaju N1, NOVA S i Danas. Vrlo otvoreno rade na tome da se Srbija okrivi za dešavanja tokom prošlog vikenda, a da prethodno nikada nisu ni makar blago osudili zločine prema Srbima koje Kurtijev režim čini. Upucavanje srpske dece za Božić, hapšenje Srba, premlaćivanje i ubijanje za njih nisu predmet osude, već legitimna borba kosovske policije protiv kriminalaca sa severa Kosova. Već godinu i nešto vode kampanju da se Srbi sa severa Kosova ocrne kao najgora mafijaška grupa i narko-dileri, te da se snabdevaju i finansiraju od trgovine narkoticima, a sve to im omogućava i podršku daje zvanični Beograd. To je narativ drugosrbijanskog ološa, koji je sada u zenitu i tvrdim da će u, ne daj bože, nekom sukobu Srbiji biti mnogo teže da se razračuna sa tim zlikovcima nego sa samim Šiptarima. Suštinska Kurtijeva podrška je u Beogradu, a ne u Prištini.

Ostaje nam da se borimo i da ne pokleknemo. Predsednik Srbije je uvek koristio krilaticu - predaja nije opcija! I nije. Ne sme ni da bude. Nezavisnost Kosova nećemo da im priznamo, tu reč, koju toliko priželjkuju, od Srbije nikada neće dobiti. Daćemo sve od sebe da nas ne uvuku u rat i mudrošću ćemo pobediti. Izdržaćemo i bićemo još jači.

Živela Srbija!