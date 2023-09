ŠOK VIDEO! IZLAZI IZ MENJAČNICE, BROJI ŠUŠKE, PA KREĆE U POHOD NA NAIVNE Pogledajte kako su Srbi uhvatili "prosjaka" u prevari

Čitaoci Kurira javili su nam u više navrata da su usnimili, kako tvrde, lažnog prosjaka na ulicama Beograda. Navodno, on je usnimljen kako seda u invalidska kolica, a građani tvrde da vara građane koji se sažale na njega i daju mu novac. Vrlo često sa sobom nosi i malenog psa, da bi izazvao dodatnu empatiju kod ljudi.

- Ranije je boravio u Bulevaru Despota Stefana kod autobuske stanice Centar za kulturu Vlada Divljan. Sada ga viđaju i kod Bezistana... - piše nam zabrinuta građanka.

Ona tvrdi da sa sobom uvek nosi štenad, uglavnom tek rođenu.

- Uzima nove štence svaki put. Već sam ga videla sa raznim kucama - napisao je neko na društvenim mrežama.

1 / 4 Foto: čitalac Kurira

- Kad nekom zaista treba pomoć - mi okrenemo glavu zbog ovakvih.

- Ovome sam dao jednom novce, imao je tri šteneta tada. Ali sad ovde izlazi iz menjačnice - šokiran je građanin.

Zakon o javnom redu i miru predviđa novčanu kaznu za individualno prosjačenje od 5.000 do 10.000 dinara ili kaznu zatvora do 30 dana, a ako je reč o krivičnom delu koje je izvršeno u grupi od tri ili više lica, zaprečena je kazna od 10.000 do 30.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana.

Kurir.rs