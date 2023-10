VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Beograd neće pasti!

Već sam pisao o predstojećim beogradskim izborima i taj tekst je poprilično pogodio Dragana Đilasa, taman toliko da je morao da reaguje i iznese sijaset besmislica o navodnim uspesima dok je on bio gradonačelnik. O tim „uspesima“ dovoljno je uporediti šta se tada u Beogradu gradilo, a šta se gradi danas, životni standard građana srpske prestonice tada i sada, broj turista i novih hotela tada i sada, broj rekonstruisanih ulica i izgrađenih novih bulevara i saobraćajnica, broj novih radnih mesta... Dakle, samo to uporediti i Dragan Đilas može slobodno da se povuče u ćošak, jer su brojke u korist vlasti Srpske napredne stranke neumoljivo u njenu korist. O komunalnim uslugama i boljem gradskom prevozu nema potrebe trošiti reči, a konačno je krenula i izgradnja metroa, pa ako bog da, Beograd će konačno za koju godinu dobiti metro. Dobio je konačno obilaznicu, kao i daleko veći i funkcionalniji aerodrom, koji je postao evropsko i svetsko čvorište u ovom delu Evrope. Suma sumarum, Beograd je na mapi sveta postao hit, svi žele da dođu i da ga posete, biće domaćin izložbe Ekspo i zapravo je danas sve suprotno od onog što su Đilas i društvo činili devastirajući ga dok su bili vlast. U srpskoj prestonici danas rade svim mogući muzeji, dok su u Đilasovo vreme bili zatvoreni. Održavaju se svi mogući muzički festivali, tradicionalne beogradske kulturne manifestacije podignute su na još viši nivo, pa je Beograd baš pod vlašću Srpske napredne stranke postao ozbiljna kulturna prestonica ovog dela Evrope.

Pišem sve ovo jer ne razumem na čemu gospoda u opoziciji baziraju tezu da će sigurno pobediti u Beogradu. Nekako mi se čini da oni time sebe kuraže, jer valjda im je lakše da se međusobno lažu, međutim, brojke i svi mogući parametri njima ne idu nikako u korist. Jedino za šta su se do sada obavezali da će da učine bilo je da će srušiti Beograd na vodi, bez obzira na to što je dobar deo njih tamo kupio stanove.

No, hajde da im se to ludilo s početka besmislenih protesta predvođenih žutom patkicom nekako i oprosti, jer dalje od šiblja, pacova, zmijarnika, napuštenih i potonulih brodova i čamaca, kao i napuštenih udžerica na Savi, nisu imali prilike ništa lepše da vide. To je, inače, Đilasova zaostavština na koju je navikavao Beograđane dugi niz godina. Vučićeva će biti velelepni kompleks u kome se ozbiljan novac ulaže i vrti, što našoj prestonici donosi ozbiljne prihode.

Svakako, drago mi je da vatreni pobornici rušenja Beograda na vodi danas kupuju stanove u tom istom kompleksu i uživaju u svim njegovim blagodetima. No, to licemerje kako se navodno gnušaju takve arhitekture, kako ona tobože kvari istorijski izgled Beograda, a onda dođu i baš tu kupe stanove, deluje totalno degutantno. Kako uopšte verovati takvim ljudima?

Da zaključim, Beograd neće pasti! Odgovorno tvrdim da će baš najveći poraz opozicija doživeti u Beogradu, jer kada svaki ozbiljan glasač stavi prst na čelo i odmeri šta je urađeno nekada, a šta je sada, kada uporedi rezultate, definitivno neće imati ama baš nijedan razlog da menja sadašnju gradsku vlast. Izbori se dobijaju planovima i programom, a ne pljuvačinom, ali to dotična gospoda u opoziciji nikako da razumeju. Beograd će ostati čvrsto u rukama postojeće vlasti, bez obzira na sve njene mane. Uostalom, društvene mreže nisu Beograd. To će im postati jasno 17. decembra.