BEZ RUKAVICA: Đilas ne shvata zašto je izgubio u Srbiji i ne razume kako funkcioniše međunarodna politika

Iz dana u dan pokazuje se da je odluka da se Dragan Đilas potpuno skloni iz predizborne kampanje, a da umesto njega pred javnost izlazi Proglas bila potpuno ispravna. Čovek prosto nema ni jedan jedini kvalitet potreban političaru: ne ume da misli, ne ume da zapamti ono što mu drugi smisle da kaže, ne ume to ubedljivo da izvede, javni nastupi su mu anemični...

Ponižavajuće partnerstvo

Vođen ogromnom ambicijom i izgledima za velike poslove ukoliko se dočepa vlasti, progutao je ponos i pustio da mu kampanju vode Ceca Bojković i Miodrag Majić kao pametniji od njega. Ali poraz na izborima dao mu je povod da takvo ponižavajuće partnerstvo s Proglasom raskine, pa sad slušamo Đilasa u neredigovanoj verziji, i postaje jasno zbog čega istraživači javnog mnjenja tvrde da bi na ponovljenim izborima za Beograd „Srbija protiv nasilja“ postigla gori rezultat nego 17. decembra. Društvenim mrežama, naime, širi se kao požar pitanje: „Zar je moguće da smo ovome dali svoj glas?“. Nedavno je Dragan Đilas napisao tekst za portal Politiko, izvorno američki a sada u vlasništvu kompanije „Aksel Špringer“. Što je najgore, pisao ga je sam. I kad rečenice sadrže tačne tvrdnje, i kad je u njima laž, to su Đilasove misli, Đilasov stil i njegov rukopis. Zato je sve tako zbrkano, neuverljivo i pogrešno. U ovom tekstu ogolio je sve svoje nedostatke i belodano pokazao urbi et orbi zašto opozicija u Srbiji šlajfuje i zašto je politički dijalog u Srbiji praktično nemoguć. Dragan Đilas ne razume kako funkcioniše međunarodna politika, ne shvata zašto je izgubio u Srbiji i igra na pogrešnu kartu u budućnosti. A kad laže, laže podmuklo. Navešćemo samo neke primere koji ilustruju ove tvrdnje. Tako lider srpske opozicije (kako to pompezno zvuči i kako šuplje odjekuje!) obaveštava čitaoce Politika, političare EU i SAD da političari EU i SAD podržavaju Vučića!

Navikao na poslovne i političke dilove tipa „dođem ti“, on se Vašingtonu žali na ambasadora Kristofera Hila zbog navodne podrške „Vučićevoj krađi izbora“ jer ne razume ni mehanizme ni ciljeve američke politike. I sumnja u sveobuhvatnost američkog uvida u situaciju na Balkanu pa dojavljuje da Vučić nije uveo sankcije Rusiji! Isti taj Đilas uoči izbora izjavio je da, zarad formiranja tehničke vlade s desničarima, on to pitanje ne bi pokretao najmanje narednih godinu dana, ali idemo dalje... Zapadnoj javnosti, koju optužuje da podržava predsednika Srbije, piše tužibapski da „Vučić uvredljivo govori o Majdanu“(!), ali i da Ukrajinu snabdeva municijom!

Mentalna gimnastika

Šta je pisac hteo da poruči, bog sveti zna, ali ima još! Da bi ocrnio Vučića, Đilas zapadnim političarima dostavlja i ovaj podatak: Vučić je dozvolio upotrebu kosovskih tablica na teritoriji cele Srbije i to kao treba da ga u njihovim očima diskredituje, iako je takva odluka proistekla iz Briselskog sporazuma koji Srbija odgovorno sprovodi. Ima analitičara koji kažu da je Đilas jedno cinkaroško pismo uputio i u Moskvu, pa mu se sve pobrkalo. Najslađi je, međutim, kad piše o rezultatima izbora. Mentalna gimnastika kojom pokušava da spoji stvarnost sa svojim željama na nivou je petogodišnjeg deteta. Đilas tvrdi da su 24. decembra „odbornici tražili da im se dozvoli da uđu u svoje kancelarije u gradskoj skupštini, što policija nije dozvolila“ i da su tada usledili sukobi. Kao da nismo svi gledali direktan prenos i kao da pre izbora tamo gde treba nije rekao da ima 1.000 dobro naoružanih ljudi s kojima će „jebati kevu“ Vučiću! Sad je to „hiljadu odbornika“? Tako on, valjda, zamišlja „medijski rat“. Ali Đilasov osnovni problem ovih dana je kako da zadrži mandate osvojenih sa 23 odsto glasova na parlamentarnim izborima (zna da mu je to plafon) i da u isto vreme nastavi sa uličnim borbama za Beograd. Zato piše da su izbori u Srbiji pokradeni a da su u Beogradu „naročito pokradeni“. Pa će kod ovih prvih kao da učini ustupak, uđe u Skupštinu i uzme pare namenjene za budžetsko finansiranje parlamentarnih stranaka, a za Beograd hoće ponovljeno glasanje.

Malog Pericu nastavnica bi pitala: „Perice, ako u Beogradu živi trećina birača u Srbiji, i ti tvrdiš da su varali, kako su to izbori na republičkom nivou ispravni, a u Beogradu nisu? Glup si, idi kući, i nek ti mama sutra dođe na razgovor kod psihologa!“

Đilasa posle ovog teksta niko ništa ne pita. Samo ga gledaju i smejulje mu se iza leda! „Bog te, lider srpske opozicije...“, šapne neko, a svi prasnu u smeh.