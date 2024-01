"DECO, NE TREBA DA SE PLAŠITE, NIJE VOJSKA BAUK" Pukovnici Šljivnačanin i Španović o NAJVEĆIM PREDNOSTIMA SLUŽENJA VOJNOG ROKA

Srbija vraća obavezni vojni rok!

foto: Ministarstvo odbrane

Generalštab Vojske Srbije pokrenuo je inicijativu i predložio predsedniku Republike Aleksandru Vučiću da se ukine odluka o suspenziji obaveznog služenja vojnog roka, koja je doneta 2010. godine.

Ovom inicijativom se predlaže ponovno uvođenje obaveze služenja vojnog roka, u trajanju do četiri meseca.

"U ovom prazničnom raspoloženju ima i neka lepa vest", rekao je Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji, za Kurir.

foto: Kurir tv

- Država Srbija koja ima svoju tradiciju, postoji odavno, koja ima sve elemente državnosti da nema vojsku, ja ne mogu da verujem da to može tako da postoji. Prepouručujem mladima da ne treba da se plaše. Nije to bauk. Nauče se navike, obaveze, poštovanju drugih, druženju sa vršnjacima iz čitave Srbije i tokom vojnog roka uči se i proverava "kakav sam to ja?" - kaže Šljivančanin sa osmehom.

On veruje i ubeđen je da se Srbija kao država nikada ne sprema da otima tuđe, već je uvek branila ognjište i svoj narod.

- Zato vojnici koji su tu ne treba da se plaše. Uvek će biti u svojoj zemlji sa svojim narodom. Prema mom iskustvu svi koji su otišli na vojni rok bili su prezadovoljni - rekao je.

03:22 NE TREBA DA SE PLAŠITE! NIJE VOJSKA BAUK! Veselin Šljivančanin za KURIR o PREDNOSTIMA SLUŽENJA VOJNOG ROKA: Svi su PREZADOVOLJNI

Pukovnik u penziji Miroslav Španović takođe je podržao ovu inicijativu, putem Vibera.

- Četiri meseca je sasvim dovoljno da se pruži obuka ljudima. Uglavnom su u moje vreme služili mladići. Prvo, naučili su se na red i disciplinu. Od nameštanja kreveta, umivanja, jutarnje fiskulture, doručak i obuka. Napravljen je red u dobro organizovanoj grupi. To je prvo doprinelo mladim ljudima da steknu samopouzdanje. Pomagali su jedni drugima i tome se učili. Vežbanjem su postigli više nego što su ikada do tad postigli. Vojska je bila učiteljica života! - rekao je Španović.

Da li je moguć vojni rok vez Tik-toka i bez društvenih mreža?

- Kao prvo, ta "čuda" i mobilni telefon toliko je lako se toga rešiti, to je najmanji problem koji može postojati. Ja kontaktiram sa mladima i sada. Neki se čak i obraduju kada im se pokvari mobilni telefon. Ti ljudi će imati taj mobilni telefon i sve što imaju, sem kada su na obuci - upućuje Španović.

foto: Kurir tv

U nastavku rekao je da je smešno da se "bez telefona ne može" i da je to najmanji problem.

- Verujem da će 90 odsto jedva dočekati da se regrutuje. Mi u kratkom roku možemo prirpemiti objekte u kojima su već služiti vojni rok. Imamo realne uslove - rekao je Španović.

